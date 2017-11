TS Laevade juht andis saare ettevõtjatele aru

Neljapäeval toimus Saaremaa ettevõtjate liidu liikmete vestlusring, kuhu oli kutsutud ka TS Laevade juht Jaak Kaabel, kellelt muu hulgas paluti operatiivsemat reageerimist ootamatuste korral.



Jaak Kaabel andis ülevaate aastast parvlaevaliikluses, laevade täitumusest, esinenud probleemidest ja ka uuendustest. Kohalviibijad uurisid aga näiteks, mis ajaks ja kuidas on planeeritud kolmanda laeva liinile tulek.

Kaabli kinnitusel keskenduti saarlastega rääkides eelkõige Virtsu–Kuivastu parvlaevaliini lõppenud suvele, suvisele nõudlusele ning analüüsiti aegu, kus nõudlus oli suurem kui pakkumine. Sellised päevad olid suvised reeded ja pühapäevad, tõdes Kaabel.

Vaadati pisut ka saabuvasse aastasse ja Kaabli sõnul tundus talle, et ettevõtjatega leiti konsensuslikult, et parim viis on laevaliikluse koormuse hajutamine nii päeva kui ka nädala lõikes. “Üks hea moodus selleks on eelmüügist pileti ostmine, mis aitab kõigil oma tegemisi stressivabalt planeerida,” nentis ta. “Ettevõtjad ka kasutavad seda võimalust aktiivselt, sest neile on kindlus oluline.”

Väljakutsete osas arutati aga, kuidas muuta operatiivsemaks lisareiside tegemist, kui selleks reaalne vajadus tekib. “Tegelikult tõdeti, et 2017. aasta suvi sujus parvlaevaliikluse mõistes Virtsu–Kuivastu liinil suuremate tõrgeteta, kuigi veelgi parem oleks, kui ükski reisija poleks pidanud sadamakail ootama,” tunnistas ta.

Parvlaevaliikluse stabiilse arengu näitena toodi aga välja Saaremaa ralli nädalavahetuse üleveo korraldamine, kus reisijate arvud oli võrdsed jaanipäevaga omadega, kuid sadamates järjekordi ei olnud. “TS Laevad saavad suuremateks üritusteks valmis olla, kui on olemas ka ürituste korraldajate huvi ja infoliikumine vajaduste osas on olemas,” tähendas TS Laevade juht. “Siit ka üleskutse, et Saaremaa, Muhumaa ja Hiiumaa ürituste korraldajad võiksid juba nüüd anda meile teada oma 2018. aasta plaanidest, et saaksime koos vaadata, kuidas korraldada ka transporti ja millisteks erilahendusteks võiksime valmis olla.”

Kohtumisel osalesid ka maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mi­ka Männik ja Saaremaa valla esindajad. Esimene neist andis ülevaate maavalitsuste tegevuse lõppemisega seoses maanteeameti ülesannetest ehk muudatustest transpordiseaduses ja halduslepingutes.

Saaremaa valla esindajad Madis Kallas ja Aivar Aru kinnitasid aga, et vald seisab endiselt selle eest, et Tallinna–Saaremaa lennuliini hakkaks teenindama suurem lennuk sobivama graafikuga. Samuti rõhutasid nad laevaliikluses kolmanda laeva vajalikkust ja juhtisid tähelepanu tippaegadel lisalaeva liinile toomise tingimuste parandamisele.