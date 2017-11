Saaremaa turismimajandust koondava Visit Saaremaa järgmisel üldkoosolekul on päevakorras ainsa juhatuse liikme Ergo Oolupi tagasikutsumine.



“Üldkoosolekul on otsustamise koht, kas Ergo Oolup tagasi kutsuda või ta jätkab,” ütles Visit Saaremaa nõukogu esimees Veiko Viil. Tema kinnitusel saab Oolup enne otsustamist sõna ja seega võimaluse esitada oma nägemus edaspidisest.

Uued tuuled



Veiko Viil põhjendas juhatuse liikme volituste uuendamist kahe asjaga. Esiteks on Saaremaa valla tekke tõttu muutunud Visit Saaremaa ülesehitus. Seetõttu kutsutakse senised volikogu liikmed tagasi ja valitakse uued.

Teise asjaoluna tõi Viil välja, et Oolupi roll oli seni Visit Saaremaa loomine ja käivitamine. Teadupoolest tekkis organisatsioon nelja eraldi üksuse koondamisel pea kaks aastat tagasi.

“Kokkuviimisega on läbitud suured muutused ja Visit Saaremaa on juba praegu ületanud võimekuse, mida varasemad eraldiseisvad organisatsioonid olid täitnud,” kinnitas Viil. Ta lisas, et nüüd on alustamise osa siiski läbi ja käimas on arenguetapp. “Tuleb kaaluda organisatsiooni järgmiseid väljakutseid, nagu Saaremaa bränd, turundus, konkurentsivõime suurenemine,” põhjendas Viil, miks tuleb juhatuse liikme koht üle vaadata.

Visit Saaremaa sees on mitmeid erimeelsusi, peamiselt turismiettevõtjaid koondava SA Saaremaa Turism ja Visit Saaremaa vahel. Sealjuures on esimene ka teise liige.

Seni on ebakõlasid serveeritud kui loomulikke erimeelsusi, olgugi et neil on olnud üsna tuntavad tagajärjed. Näiteks ei lähe Saaremaa erinevad turismiorganisatsioonid sel aastal ühiselt messidele, nagu on käidud seni. Samuti annab kumbki kuuldavasti välja Saaremaad tutvustava turismikataloogi.

Mitmed turismiettevõtjad on Saaremaa Turismist lahkunud ja liitunud Visit Saaremaaga. Näiteks kirjutas Saarte Hääl samal teemal märtsis ja siis tõime välja Saaremaa Spa Hotellid ja Arensburgi.

Nüüd tunnistas SA Saaremaa Turism juhatuse liige Anu Lomp erimeelsusi Visit Saaremaa juhiga. “Kindlasti on koostöö tõhusus hetkel Visit Saaremaa juhi taga,” nentis Lomp lühikommentaaris.

Konkursi teel ametisse valitud Ergo Oolupi sõnul jääb juhatuse liikme ümbervalimise otsus talle arusaamatuks. Oolupi sõnul ei ole tema oma töö kohta negatiivset tagasisidet saanud.

Koostööks valmis



“Minuni jõudnud liikmete ja ka volinike poolne tagasiside on seni olnud positiivne,” ütles ta ajalehele. Organisatsiooni juhile peamiseks eesmärgiks seatud turistide arvu kasvatamine on olulises mahus õnnestunud. Oolup kinnitas, et ei tea, miks juhatuse liikme koht otsustati üldkoosolekul hääletusele panna.

“Nende põhjendus on see, et uuenenud situatsioonis võiks lihtsalt saada arvamuse ka liikmetelt. Jäin selles osas teisele arvamusele,” ütles Oolup, kuid ei avaldanud oma arvamust.

Vastuseks küsimusele, kas ta üldse tahab jätkata või lahkub ise, lausus Oolup, et kui ta oleks soovinud lahkuda, oleks ta juba minema läinud. Tema soov on uute volinikega koostööd teha.