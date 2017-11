Saaremaa vallavalitsuse eilse istungi päevakorras oli rekordiliselt viiskümmend küsimust. Lisaks linnasekretärile olid eilsel istungil eelnõudega Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Orissaare, Pöide ja Valjala vallasekretär. Otsuste tegemine võttis aega.



“Päevakord oli küll pikk, kuid istung kulges tegelikult kiiresti. Mitmeid päevakorrapunkte sai käsitleda ühiselt, näiteks arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta või hajaasustuse programmi aruannete heakskiitmine, samas jõudsime läbi töötada ka sisulisemad punktid. Seega ei pea pikka päevakorda kartma,” kommenteeris vallavanem Madis Kallas.

Ta lisas, et vallavalitsuse esimesed istungid on tõestanud, et Saaremaa valda saab juhtida ühest kohast. Istung annab Saaremaa teemadest hea ülevaate ja erinevatele küsimustele on võimalik kiiresti reageerida.

Praegused vallavalitsused töötavad ametiasutusena veel aasta lõpuni ja nii on vallasekretärid pidanud täitma ka senise valla juhtimise funktsiooni. “Tunnustan vallasekretäre, sest kõik on väga hästi korraldatud, ehkki nende töökoormus on oluliselt kasvanud,” märkis Kallas.