Hobipagar Kaja peab oma leivanumbriks muffineid

Eile TV3-s avalöögi saanud saates “Eesti parim pagar” paneb tosina hobipagari seas oma küpsetusoskused proovile ka Saaremaal elav Kaja Sikut.



Ida-Virumaalt pärit 34-aastane Kaja peab Saaremaal Valjala kandis Põllukülas Kisti talus koduperenaise ja ema ametit. Saatesse kandideeris Kaja omal algatusel. “Plaanisin seda teha juba aasta varem, aga magasin õige aja maha,” tõdes ta.

Küpsetamislahingus mõõtu võtvate hobipagarite töö tulemusi hindavad peakohtunikena kokaraamatute autor Angelika Kang-Osula, raadio- ja telesaadete juht Alari Kivisaar ning Saaremaalt pärit tuntud peakokk Ants Uustalu.

Saate tootjate sõnul võlus Kaja neid casting´ul oma särava ja avatud olekuga. Väheoluline polnud ka tutvumisele kaasavõetud hõrgutis ja fakt, et Kaja eelistab küpsetamisel alati oma kodukanade mune. Toredaks pidasid saate tootjad sedagi, et peakohtunik Antsule oli üks saarlane telgis lisaks.

Eeskujuks vanaema



Kahe lapse ema jaoks on küpsetamine hobi olnud vähemalt paarkümmend aastat. “Olin umbes kümnene, kui vanaema kõrval katsetamist alustasin,” rääkis Kaja Saarte Häälele. Üks meeldejäävamaid ja naljakamaid kogemusi oli tema sõnul see, kui ta pani vanaemaga koos pärmitaigna kerkima ja läks seejärel poodi. Kuna kaupluses oli pikk vorstijärjekord, tervitas küpsetajaid kodus ees juba põrandale valguda jõudnud taigen.

Kajale meeldib katsetada uusi tehnikaid ja põnevaid nippe. “Selles osas õppisin teistelt osalejatelt palju,” märkis ta. “Kahjuks pole mul olnud aega kõike kodus järele proovida.”

Samuti peab naine plussiks seda, et on saanud tänu saates osalemisele uusi sõpru-tuttavaid.

Maias pere



Kõige suurema õppetunni võiks Kaja sõnul kokku võtta aga nendinguga “liigne enesekindlus on hukutav”. “Ja see, kuidas oled harjunud asju tegema, ei ole ehk alati see kõige õigem viis. Või siis saab ka teisiti teha,” lausus Kaja.

Kuigi Kajale meeldib teha ka soolaseid küpsetisi, hindab tema pere palju rohkem magusat kraami.

Kuna kodus on toimetusi palju, siis lausa iga päev Kaja küpsetamiseks aega ei leia. Kord nädalas aga kindlasti. Tema enda hinnangul tulevad tal kõige paremini välja klassikalised muffinid.

“See on kindla peale minek,” leidis ta. “Samuti õnnestub alati Napoleoni kook.”

Saaremaal on Kaja elanud kümmekond aastat. “Sattusin siia, nagu mandri naised ikka satuvad – saarlasest mehe tõttu,” märkis Kaja, kelle peres kasvab kaks last – suurem üheksane, väiksemal aga täitub detsembri algul aasta ja kolm kuud.