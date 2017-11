JUHTKIRI: Et maailm oleks parem paik

Kõik olevat hea, mis hästi lõppeb. Sageli ei saa keerulised olukorrad õnnelikku lahendust aga iseenesest, vaid tänu õigel ajal õigesse kohta juhtuvatele inimestele. Ning alati ei pruugi piisata sellestki, kui keegi õigel hetkel õiges kohas satub olema. Tähtis on, et see õigel hetkel õigesse kohta sattunu oleks tähelepanelik, hooliv ja kiire tegutseja. Sest tagantjärele tarkusest “oleks ma ometi teadnud, et nii võib juhtuda” pole abi.

Seepärast on tähtis, et isegi argimõtete ja -muredega maadeldes jätkuks meil huvi ja tähelepanu kaaskodanike vastu. Et me ei jalutaks eksinud moega lapsest või maas lebavast inimesest ükskõikselt mööda, vaid läheksime uurima, kas sel inimesel on abi tarvis. Sest pahatihti on. Isegi kui ta pelguse või tagasihoidlikkuse tõttu on esialgu väitnud vastupidist.

Pühapäeval tähistab politsei- ja piirivalve­amet kodanikupäeva, kus tunnustatakse aktiivseid ja tublisid inimesi, kes on teinud midagi tänuväärset. Kelle tõttu on maailm pisut parem paik.