Sõrves madalikule aetud Kreeka laeva Volare vraki vanarauaks lõikamisel kasutatud ja praegu Möldri lahes lebava ujuvkraana aluse omanikult Reivo Sammalt nõuab kohtutäitur sisse 5000 eurot sunniraha. Mees jättis ujuvkraana aluse keskkonnainspektsiooni poolt nõutud ajaks ohutuks muutmata.



“Esimene sunniraha 5000 eurot on määratud ja nõue on edastatud septembri keskel kohtutäiturile,” ütles BNS-ile keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul. Ta lisas, et järgmine kord kontrollib inspektsioon ujuvkraana aluse olukorda novembri lõpus. “Kui Samma ei ole ka selleks ajaks seda ohutustanud, määratakse uus sunniraha,” sõnas ta.

Kui Samma jätkuvalt ignoreerib nõuet muuta ujuvkraana alus keskkonnale ohutuks, läheb inspektsioon samm-sammult mehe survestamise protsessiga edasi. “Sunniraha kohaldamiste arv ei ole piiritletud,” rääkis Tuul. “Kui ettekirjutus ei ole järgmiseks ettenähtud tähtajaks [novembri lõpuks] täidetud, võib määrata järgmise sunniraha.”

Keskkonnainspektsioon tegi tänavu 3. aprillil Sammale ettekirjutuse, mille kohaselt pidi ta Möldri lahes madalikul asuva ujuvkraana aluse kütusetankides olevad ohtlikud jäätmed 30. juuliks likvideerima. Ohutuks muudetud kraanaaluse vraki võis ta praegusele kohale jätta.

Keskkonnainspektsioon tuvastas ujuvkraana aluse omaniku 2015. aastal pärast kuid kestnud uurimist. Ujuvkraana viisid aastate eest merelahte inimesed, kes selle abil 29. novembril 1980. aastal madalikule sõitnud Volare veepealset osa tükkideks lõikasid ja metalli vanarauaks müüsid. Kraana aluse sisemuses on praeguseni pliiakud, vanad elektriseadmed, asbestiga kaetud torud ja kaks kütusetanki kütusejääkidega ning alus on seega keskkonnaohtlik.