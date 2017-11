Komisjon täpsustas pensionäride maksustamist

Riigikogu rahanduskomisjon täpsustas pensionäride tulumaksuvaba miinimumi rakendamist nii, et lisaks pensionile ka palgatulu saavad inimesed saaksid kasutada 500 euro suurust maksuvabastust kohe.



Muudatus puudutab neid, kes lisaks pensionile saavad ka palgatulu ja kellel on mõlemast kohast saadav tulu väiksem kui 500 eurot. “Muudatuse eesmärk on võimaldada kasutada 500 euro suurust maksuvabastust kohe, igakuiselt väljamakselt võimalikult suures ulatuses, mitte aasta hiljem tulumaksudeklaratsiooni alusel tulumaksu tagasi taotledes,” ütles rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Stalnuhhini sõnul ei pea pensionärid, kes eelmisel aastal ei ole töötanud, midagi ette võtma ning nendele väljamakstud pensionidele rakendab sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu ilma avalduseta automaatselt.