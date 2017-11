KÜLA LOOD: Evi Männik: tahan elada 100-aastaseks

Endine Orissaare gümnaasiumi direktor ja merendusklassi rajaja Evi Männik peab pensionipõlve Leisi külje all Oitme külas ning pakatab rahulolust.



“Mulle meeldib siin kõik – mulle ei saa siin olemisest mitte iialgi küll,” kiidab legendaarne õpetaja ja koolijuht Evi Männik elu Oitme külas oma abikaasa sünnikodus, mis sai tema põhiliseks elukohaks neli aastat tagasi pärast pensionile minekut. Perel on alles ka korter Orissaares, kuid see on nüüdseks kodust taandunud jõude seisvaks kinnisvaraks, millele peremees aeg-ajalt pilgu peale viskab.

Oitmel leiab temperamentne ja tegutseja loomusega Evi enda jaoks piisavalt askeldamist, siin on tal põllumaa, lilled ja taimed, mille eest hoolitseda. “Meil on sügisel hästi palju igasuguseid juurvilju, millest me hoidiseid teeme,” räägib ta. Metsast tulevad jõhvikad, mustikad, pohlad ning köögis valmivad mahlad, moosid ja kompotid. “Käin ka kalal koos abikaasaga, kes on kõva kalamees,” märgib Evi.

Sõber kärnkonn



Evi koduhoovist pisut eemal asub abikaasa vanaisa rajatud kartuliauk. Pea kolme meetri sügavuses koopas säilivad mugulad imeliselt, isegi juulikuus on vana kartul siin täiesti karge ja väga maitsev. Kõrvuti talvevaruga pakub hoidla varjupaika kärnkonnale, kes ilmus välja mõni aasta tagasi. “Abikaasa käis kartuleid toomas ja tuli tagasi teatega, et meile on juurde tulnud uus pereliige, kärnkonn,” räägib Evi. Konnaga on selline lugu, et kord on ta õues trepi peal ja siis jälle paa,ri meetri sügavuses augus. Möödunud aastal ei olnud loomakest üldse, aga sel sügisel on ta jälle kohal. “Me ei tea, kuidas ta alla auku saab või kuidas ta üles saab,” väljendab Evi nõutust. “Aga me hoiame teda väga hellasti. Pole kordagi isegi kätte võtnud, sest me ei tea, kuidas see konnale mõjub.”

Evi on tähele pannud, et siilid on ümbruskonnast ära kadunud. Paarkümmend aastat tagasi tulid siilid kalade puhastamise ajaks kalarappeid sööma, isegi riidu läksid toidu pärast. Kui Evi pojad olid veel väikesed, tõid nad siilid süles tuppa, kus need siis ringi jooksid. Nüüd ei ole Evi Oitmel siile enam näinud, juba kümneid aastaid. “Mõtlen, et kärbid ja nugised on nad nahka pistnud,” pakub Evi.

Vanadus ei anna tunda



44 aastat kooliõpetajana töötanud Männik läks pensionile neli aastat tagasi Muhu põhikoolist, kus ta õpetas ajalugu ja tegi sotsiaalpedagoogi tööd. “Mulle meeldib tulla eesuksest lilledega ja mitte tagauksest kuidagi teisiti,” räägib legendaarne pedagoog. “See tähendab tulla töölt ära siis, kui kõik jääb minust väga hästi korda.”

Kohe mitte kuidagi, kinnitab Evi, ei tunne ta ennast vanainimesena. “Ma isegi ei tea, kus ma selle tunde saaks.” Evi ema, kes veel 80-aastasena puu otsas õunte järel käis, rääkis omal ajal, et vanadus hakkas endast märku andma, kui ta 75-aastaseks sai, kui samm töntsimaks muutus ja teised sinust lihtsalt mööda kõndisid. See tegi jube pahaseks.

“Minu vanavanemad läksid ka üsna kõrges vanuses teispoolsusesse, nii et tahaks elada 100 eluaasta kanti,” mõtiskleb Evi Männik naerulsui, aga samas ikkagi justkui tõsiselt.

“Nii äge on see elu siin looduse keskel. Üks päev tegime abikaasaga õunamahla, kui siit läks läbi lindude ränne. Tulid kümnete tuhandete kaupa, Triigi laht oli laglesid täis. Tegime mahla ja vahtisime taevasse. Naersime, et ega see Sõru laev vist sadamasse sisse saa, sest lihtsalt ei ole laevale kohta. See on kõik nii ilus ja hingekosutav. Tore on elada, gaas põhjas!”