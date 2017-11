KÜLA LOOD: Randküla muretseb tegemata jäänud teeremondi pärast

Randküla külavanem Rein Valdner muretseb, kas kaduvate omavalitsuste antud lubadused suurvallas ka midagi maksavad.



Valdneri sõnul lubas Orissaare vald sel sügisel Randküla külavaheteele uue kruusakihi panna, lubaduse täitmiseni pole aga kahjuks jõutud. “Sai nagu mitmeid kordi küsitud, aga siiamaani pole tegudeks läinud, kuigi iga küsimise peale lubati kohe homme tegema hakata,” lausus Valdner. “Esimene tähtaeg oli 1. september, aga tänaseks on ikka veel tegemata.”

Kui tavapäraselt on vald toonud tee äärde mõned kruusakoormad ja elanikud on ise sellega teeauke täitnud, siis nüüd polnud vanaviisi toimetamisel enam mõtet. “Tee on suhteliselt mudane ja aukude lappimisest pole suurt kasu,” selgitas külavanem. Ka hööveldamine ei annaks tee seisukorrale midagi juurde, sest tee on juba niigi äärest madalam ja vihmavesi ei taha ära voolata.

Valdnerit teeb murelikuks, kas tegevuse lõpetanud omavalitsuse lubadused suurvalla silmis ka midagi maksavad ja kehvakene tee ükskord ka paremaid päevi hakkab nägema. “Praegu küsitakse külavanema käest, et mis siis nüüd saab,” laiutas Valdner käsi. “Praegu oleme jälle omal käel auke lappinud.”

Orissaare valla lepingupartnerina teid hööveldanud Aare Aljas ütles, et tema pole Randküla teed enam hööveldamas käinud, sest sealt tulevad ainult suured kivid välja. “Inimesed on aastaid neid auke oma jõududega lappinud, ega seda õiget materjali ei raatsita osta ja ega pole ka.”

Aljase sõnul ei saa toomata jäänud kruusa pärast ainult valla peale näpuga näidata. “On mitu põhjust, miks seda ei tehtud,” valgustas ta. “Põhiprobleem on see, et Tagavere karjäär pandi vahepeal kinni, sest tehnika seal lagunes ja karjäärist sai materjal otsa.”

Aljasele teadaolevalt käib Tagavere karjääris nüüd töö taas täie hooga, et koguda teekattematerjali järgmiseks aastaks ette. Loodetavasti jõuab see lubatud kruus kunagi ka teedele. “Mees üksinda seal töötab ja eks tal ole teisi tellimusi ka,” tõi Aare Aljas välja veel ühe viivituse põhjuse.

Naabruses asuva Kavandi küla talunik Aavo Aljas lisas, et ka Kavandi küla teed tahaksid kruusakihti peale saada. “Samamoodi lubati, aga mitte keegi pole teinud,” kinnitas Aljas, kelle sõnul pole nende kandis korralikku teede remonti tehtud tegelikult aastakümneid. “Vald on aastaid toimetanud nii, et pani iga teeotsa peale kruusahunniku maha ja inimesed ise vedasid,” rääkis talunik. “Või tehakse tõesti ainult täke peale – pannakse sentimeetripaksune kiht, millest sisuliselt abi ei ole, aga ei saa ka öelda, et pole tehtud.”

Aavo Aljas on seda meelt, et ega selle õhukese kruusakihiga jändamisel polegi mõtet. “Tehku parem korralikult, aga mitte nii, et kõigile natuke ja siis peaks justkui kõik rahul olema,” sõnas ta.