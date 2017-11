KÜLA LOOD: Vanakubja külas soovitakse ehitada külamaja

Aastaid ürituste korraldamisel peotelgiga läbiajanud Vanakubja külaselts peab külamaja ehitamise plaani.

“See telk väsib ühel hetkel ära ja hakata jälle uut telki ostma pole erilist mõtet,” ütles Vanakubja külaseltsi eestvedaja Elle Viira.

“Tahame oma külaelu elavdada ja selleks on vaja ikka selts katuse alla saada.”

100 m2 katusealuse pinnaga külamaja ehitamise vajadus on seltsirahval juba ammu jutuks olnud, aga nüüd otsustati konkreetsemaks minna. “Et kaua me seda telki siin üles paneme ja maha võtame. Maja oleks nagu mugavam variant,” märkis Viira.

Elle Viira sõnul pole nende külas rahvast kuigi palju, ent see-eest on inimesed hästi toredad, sellised, kes tahavad midagi koos teha.

Külamaja annab võimaluse üritusi edaspidi mitmekesistada. Seni on Vanakubja silma paistnud oma jaanituledega.

“Meie jaanituled on alati väga rahvarohked, üle 100 inimese tuleb kindlasti kokku,” rääkis Viira. “Öeldakse, et meil on selline mõnus kodune õhkkond.”

Jaanitulel tulevad alati välja Jorma Tapio Ihalaineni Koolikopli kodumajutuse hobused.

“Lapsed alati väga ootavad neid, see on meile traditsiooniks kujunenud,” tõdes Viira.

Rahvarohked on ka Vanakubja küla kokkutulekud, kuigi peresid pole palju alles jäänud.

Elle Viira leiab, et nüüd, kus vallad on ühinenud, peab külaselts veelgi aktiivsem olema. Suuri hirme Vanakubja elanikel suurvallaga seoses siiski ei ole – osavalla volikogude kaudu saab asju ajada ja mingid ametnikud jäävad ka Mustjalga.

“Kuressaare pole ju ka kaugel, arvan, et hullemaks nüüd küll midagi niiväga minna ei saa,” lausus Elle Viira. Tõsi, eakamatel inimestel, kel pole liikumisvõimalusi ja kes püsivad kodus, neil on kindlasti omad hirmud, lisas ta.

Vanakubja küla asub Mustjala asulast 1 km kaugusel ja jääb Kuressaarest 34 km kaugusele. Külas on elanikke viiekümne ringis, mõni neist ka suvitaja.