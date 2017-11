Kullipilguga juuksur leidis metsa kadunud naise

Suvel kadus Vilsandi saarel metsa ära naine, kelle leidmine õnnestus suuresti tänu ühele terase pilguga juuksurile. Teda ja mitmeid teisi tunnustatakse eeloleval pühapäeval, kodanikupäeval.



Sellel nädalal tähistab politsei- ja piirivalveamet kodanikupäeva, kus tunnustatakse aktiivseid ja tublisid kodanikke, kes on teinud midagi tänuväärset. Sellega seoses on sel pühapäeval ka Kuressaare politseijaoskonda kutsutud tunnustust väärivad kodanikud, kellest 12 on lubanud kohale tulla.

Nende 12 inimeste seas on ka Kaja Muruvee – särtsakas juuksur ja massöör, kelle kullipilk märkab nii väiksemaid pättusi kui suudab ka pimedas metsas kadunud inimest tähele panna.

“See oli täpselt kolm kuud tagasi, kui me Vilsandile Tolli talusse sõitsime,” meenutas Kaja Muruvee tänavu Vilsandil aset leidnud sündmust, kui üks naisterahvas oli mitmeks päevaks metsa kadunud ja tema juhuslikult seda naist nägema juhtus.

“Me läksime sinna sõpradele külla ja paadimehelt juba kuulsime, et üks naine on metsa kadunud. Tegime veel nalja, et mõtle, kui meie ta üles leiame! Esmaspäeval käisime veel ujumas, siis pole midagi ega kedagi näinud, kuid järgmise päeva õhtul sattusime õigel ajal õiges kohas olema,” rääkis Muruvee.

Kui nad neljakesi mööda rannaäärt jalutasid, märkas Kaja terane silm mitusada meetrit eemal pimeduses valget kuju, mis esialgu lihtsalt kivi meenutas. “Jäin seda vaatama, sest päris kivi moodi see ka ei tundunud ja no siis, kui kivi juba liikuma hakkas, oli selge, et tegemist on ikkagi inimesega.”

Naise juurde jõudes küsisid nad temalt kõigepealt nime ja mida ta seal metsavahel teeb. Häbelik, üleni märg, jalavarjudeta ja kriibitud jalgadega naine oli küllaltki häbelik.

“Tohutu kõueilm oli ja tal polnud telki ega midagi, oli lihtsalt mere ääres madratsi peal. Õnneks nõustus ta meiega kaasa tulema ja nii me viisime ta mereäärt mööda autosse, kuid me polnud keegi lõpuni kindlad, et ta sinna ka istub, sest tegemist oli natuke haige inimesega,” meenutas Kaja. “Ta oli kaduma läinud neljapäeval, ilmus reedel naabertalusse, kuid kadus siis jälle ära. Meie leidsime ta teisipäeval. Ta oli nii arg, süüa ja juua tal polnud ning hoidis omaette, ma ei usu, et ta oleks kuhugi kellegi juurde läinud.”

Kaja sõnul said nad naise endaga Tolli talusse kaasa viia ega andnud talle kuidagi märku, et ta on tagaotsitav. “Andsime talle süüa ja juua ning pidime siis laeva peale minema, kus ta siis väga rahulikult minu kõrval istus. Hea, et see lugu ikkagi hästi lõppes,” nentis Kaja.

Mis puudutab kodanikupäeval tunnustamist, siis kogu au Kaja Muruvee endale küll ei taha. Tema sõnul tegutseti ikkagi neljakesi tiimis ning juhtus olema nii, et tema oli tol ajal selle tiimi silmad.

“Inimesed on ikka erinevad – üks paneb kõike tähele, teine ei märka üldse. Ma olen just seda sorti inimene, kellel jääb silm igale poole peale. Tooma poes olen igasuguseid pisivargusi näinud – küll on poisid endale Geisha šokolaadi põue pistnud, küll toppis üks naisterahvas endale juuksevärvi põue. Siis ma annan müüjale ikka teada, kui keegi kavatseb jälle mingi kraamiga välja jalutada,” naeris Kaja.

Samuti on üritusele kutsutud maikuus kaduma läinud 68-aastase soomlase Risto leidjad Heigo Suuster ja Kalvi Trei. Soomlane jäi kadunuks 3. mail ja leiti neli päeva hiljem Marientali ja lennujaama vaheliselt tühermaalt väga raskes seisus, kuid sai pärast haiglaravi kodumaale tagasi sõita.