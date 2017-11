Mereakadeemia jätab Kuressaarde kahe juhi asemel ühe

Nii TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskust kui ka väikelaevaehituse kompetentsikeskust hakkab juhtima Anni Hartikainen, senine EMERA keskuse juht Kaia Eelma kaotab aga uuest aastast töö.





Senine kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen hakkab 1. jaanuarist juhtima mõlema keskuse tööd. “Samast kuupäevast on töösuhe Kaia Eelmaga lõpetatud, kuna õppekeskuse juhataja ametikoht koondatakse ja tema ülesanded lähevad uuele juhile,” ütles TTÜ Eesti mereakadeemia kommunikatsiooni- ja turundusjuht Krislin Aedla.

“See, et Kaia Eelma ametikoht koondati, ei tähenda seda, nagu me ei hindaks seda suurt panust, mille Kaia Eelma on aastate jooksul andnud nii keskuse õppetöösse kui ka Kuressaare regionaalsesse arengusse.”

Tema sõnul on kahe keskuse ühe juhtimise alla viimise eesmärk suurendada Kuressaare üksuste vahelist koostööd ja soodustada õppetegevuse integreeritust väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tegevusega.

“Mereakadeemia ja Kuressaares asuvate üksuste tegevus on tänaseks suures plaanis edukalt integreeritud,” ütles TTÜ Eesti mereakadeemia direktor Roomet Leiger. “Nüüd on oluline, et saame ka kahe Kuressaare keskuse omavahelise koostöö toimima, sest igapäevast kokkupuudet on liiga vähe.”

Leigeri hinnangul on koostöö väga oluline nii õppetegevuse kui ka teadus- ja arendustegevuse seisukohalt ning ühe juhtimise alla viimine aitab seda saavutada. Leiger lisas, et teadus- ja arendustöö mahu kasvatamiseks Kuressaares tuleb kompetentsikeskuse tegevusse kaasata üha rohkem ka tudengeid.

“Kompetentsikeskuse jaoks on vereringeks tudengid,” ütles Anni Hartikainen, kes lisaks praegusele tööle, kompetentsikeskuse juhtimisele, hakkab korraldama Kuressaare keskuse õppe-, teadus- ja arendustegevust.

Ta lisas, et väikelaevaehituse õppest on välja kasvanud keskuse paremad töötajad. “Eesmärk on tudengeid senisest rohkem kompetentsikeskuse töödesse kaasata,” märkis Hartikainen. “Senine koostöö kahe keskuse vahel ei ole puudunud, kuid kuna kompetentsikeskus on tublisti arenenud, tuleb senisest rohkem õppega seostada sisulise teadusarenduse poolt.”

EMERA Kuressaare keskuse praegune juhataja Kaia Eelma sai sellest, et ta uuest aastast töö kaotab, teada sel esmaspäeval. “See uudis tuli minu jaoks ootamatult nagu välk selgest taevast,” tunnistas ta. “Mis ma uuest aastast edasi teen, praegu veel ei tea – poolteise päevaga ju tulevikuplaane paika ei pane.”

Eelma on TTÜ-s töötanud üle 20 aasta. Kuressaare keskuse – varasema TTÜ kolledži –õppetegevust, õppekavade loomist ja arendamist on ta koordineerinud ligi 15 aastat. Kui TTÜ kolledži ja mereakadeemia liitmisel loodi EMERA Kuressaare keskus, sai Eelmast tänavu 1. jaanuarist selle juhataja.