Merepääste õppus Sügistorm tänavu Abrukal

Saaremaa vabatahtlike merepäästjate õppus Sügistorm toimub sel nädalavahetusel Abruka saarel, selle lähiümbruse lahtedel ja laidudel.



Abruka saarevaht ja vabatahtliku merepääste liige Rein Lember ütles, et õppusega lõpetatakse ka traditsiooniliselt kohalik navigatsiooni hooaeg ja seepärast on õppust ikka püütud korraldada novembri lõpus või detsembri alguses.

“Oleme Eestis ühed viimased, kes oma laevastiku veest välja võtavad, ja seda tehakse siis, kui ilmad seda nõudma hakkavad,” rääkis ta. “Kuna päästealused on kombineeritud plastikust ja metallist ning on kummiballoonidega, siis neil jääklass puudub. Praegu me oma aluseid siiski veel päris välja ei võta.”

Õppuse Sügistorm üks eesmärke on treenida ja harjutada pimedal ajal ning seepärast on algus kavandatud laupäeval kell 17 ja lõpp pühapäeva öösel. Õppuse raames lihvitakse oskusi, kontrollitakse oma teadmisi ja õpitakse juurde uusi asju.

“Endalegi märkamatult on Sügistorm kujunenud traditsiooniliseks suurõppuseks, milles tahavad osaleda ka kutselised merepäästjad, päästeameti, politsei ja piirivalve päästeüksused ning kindlasti oleme kaasanud ka Kaitseliidu ja naiskodukaitse, kodutütred ja noorkotkad,” märkis Rein Lember.

Algselt oli Sügistorm planeeritud üksusesisese õppusena, aga kuna eelnevalt on see öine harjutus kogunud piisavalt populaarsust, on ka seekord kaasatud külalisi.

“Kuna piirivalve, politsei ja päästeamet on meie head koostööpartnerid, siis on nad alati teretulnud,” lausus Lember. “Sel aastal ei kaasa me Kuressaare haiglat ja kiirabi. Üritame meditsiinipoolelt õpitu ise kontrolli all hoida ja etteantud ülesanded ise täita.”

Lisaks vabatahtlikele merepäästjatele, päästeametile, politseile ja piirivalvele on lubanud osaleda Abruka oma rahvas ja suvesaarlased, kes etendavad taustajõudusid, mängivad kannatanuid, keedavad suppi ja teed. Kokku peaks Sügistormil osalema 60–70 inimest.