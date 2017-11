MUHU UUDISSED: Põle aa põrmu!

Neh, mineva riede sai ikka nie Liiva kuolimaja kohvikud puhas läbi köidud. Ei neh, sina kallis aeg! Oo ikka kanged lapsed ja mudud emad koa, kis vähäpärast aitasid. Süömine pidada olema ainuke tüö, mis toedab. Nõnna et nälga põle nende lastel küll eluaegas karta. Ühessa puru vägevad süömakohta olli terves kuolimajas laiali. Ja maap oska muud arvata, kut et ikka tuleva voasta jälle nõuke uhke kohvikutepäe sial pietud soaks. Nüid ju oo käsi valge ja ammet selge.



Ja põle ju oln nõukest kohvikud, misest oleks puudust tunnud. Neh, lassid ollid omale loosiga igaüks ühe kohviku tõmman ja nõnna olligid süömavalikud just igale ühele, kis aga midagid põlast võtta tahtis. Ainumas mure kippus sie olema, et ehkkid kohvikutepääva olli vägägid vähä reklaamitud, olli ostjaid ikkagid küll ja viel. Isegid kui süömavärki paistis esteks olavad nii palju, et nõuke tunne olli, et nüid lapsed süövad viel nädalipäävad oma lidinaid, sest no paljukest seda rahvast keskel tüöpääva siis ikka sõnna tuleb, aga lõpuks ollid kõik kohvikud nii tühad,et paljast tühad taldrikud lirisesid viel nurkas.

Sügise kohta põle aega oln, et koa sie va kaamos likki piaseks. Lihtsalt ühtejuoni oo nii tuline kiire pial. Ja sõuke irmus rutt oo nüid masu jõuluni välja. Täna õhta näiteks soab kirku kontserdile minna. Kellu poole kahessast annab Liiva suures kirkus kontserdi Kuresare kuor Eysysla. Kontsert oo pühendat Liiva kirgu nimepäävale ja kirgu esmamainimise 750. voastapäävale. Ja kontserdi aegas suab tiha annetusi Liiva kirgu katusse tõrvamise toetamiseks. Vat nõuke kena asi.

Ja oome, siis 24-nda õhta, kellu seitsmest, oo Hellamoa külakeskuses kohviõhta. Nõuke tulisema kena nimi oo koa viel teesele pantud – “255 hetke Hellamaal”. Neh, sie oo puhas matemeetika. Sada kolmkümmend voastad roamatute lainutamist, sada kümme voastad Hellamoa koolimaja valmissoamisest ja viistesn voastad külakeskust sial majas. Neh, mis kokku andis? Kakssada viiskümmend viis, mudud! Tansimuusikad tievad Kiääks ja Meelis ja Mihkel. Ja vaheaegu sisustab Uijee. Muuseum riagib ajaluost ja mikruhvon oo kõikide jäuks lahti, kis tahtvad midad meenuta. Nõukse kange pidu piale kipub kindlaste kole palju rahvast ja sellepärast oleks irmuskena, kui enne Tiinale ette koa elista – 51 63 773.

Ja tunaoome õhta oo pidu Koostas jälle. Sial pietse ää Muhu movember. Tagumine aeg oo vuntse ja abet kasvatama akata. Sial mõedetse ää koa puhas teesed.

Neh ja siis jäevad jõulukuu alguseni viel paljast loetud päävad.

Olge siis munuksed!