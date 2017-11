PILTUUDIS: Kuressaare sai 90-aastase 17-meetrise jõulupuu

Eile jõudis Kuressaare linna keskväljakule jõulupuu, mida tuli algsest kõrgusest kaks meetrit lühemaks saagida. Saia küla kandist toodud kuusepuu madalamaks saagimise põhjuseks oli, et Saaremaa kõige võimsama korvtõstuki töökõrgus on vaid 18 meetrit ja seega ei oleks nii kõrget kuuske saanud korralikult ehtida.

Kuressaare Linnamajanduse juhi Mikk Tuisu sõnul loeti kuuse vanuseks 90 aastat ja kaalu on tal 5 tonni. Kuressaare linn sai kuuse tasuta. Annetaja soovis puust loobuda põhjusel, et see võinuks hoonetele tormituultes ohtlikuks saada.Nüüd hakatakse kuuske ehtima ja uhkes valguses lööb puu särama 3. detsembril.