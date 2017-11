Suur Teatriõhtu “Mängult on päriselt!”

Täna õhtul kell 18 toimub Kuressaare gümnaasiumi gümnasistide jaoks aasta olulisim sündmus Suur Teatriõhtu, mille teema on sel aastal “Mängult on päriselt!”.



Teatriõhtu peakorraldaja Lelet Aavik märkis, et etendusega tulevad välja kõik üheksa gümnaasiumiklassi. “Etendus võib olla omaloominguline, toetuda võib ühele või mitmele autorile. Teema tõlgendamine ja avamine on trupi enda teha,” selgitas ta.

Noorte toetamiseks ja inspireerimiseks toimus oktoobris ja novembris kolm töötuba, mille viisid läbi KG vilistlased ning NUKU näitleja Mihkel Vendel, Balti filmi- ja meediakooli magistrant Kaisa Tooming ja Tallinna Linnateatri näitleja Argo Aadli.

Teatriõhtu kava

12.c “Mälestuste taassünd”

10.c “Pusle”

10.a “Mõttemeister”

11.c “Kahetsus”

11.b “K, X, Z või V”

(vaheaeg 20 minutit)

12.b “Rüperaal”

11.a “Reaalsuse silmapiir”;

10.b “UFO?!”

12.a “Täna ei juhtu midagi”.