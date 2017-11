Algas rahvusvaheline energiakonverents

Kuressaares algas eile rahvusvaheline kahepäevane konverents, mille programmi fookuses on energiasektor, selle võimalused ja uuenduslikud lahendused.



“Oleme konverentsi jaoks püüdnud Saaremaale tuua pädevaid organisatsioone ja nende juhte kõigist energiasektoritest – tuul, päike, biomass, biogaas. Seda selleks, et siin omakorda pakkuda teadmisi üle kogu Lääne-Eesti regiooni ja panna alus koostöövõimalustele ka edaspidiseks,” rääkis Saaremaa arenduskeskuse arendus- ja turundusjuht Rainer Paenurk.



Kokku on konverentsil 14 esinejat, kellest üheksa on välismaalt. Eile pidasid ettekandeid näiteks Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Taastuvenergia koja juhataja Rene Tammist, viimase ettekanne puudutas taastuvenergia rakenduste ettevõtlusnäiteid.

Viimastest arengutest Põhjalas kogu energiakasutuse ulatuses andis ülevaate Johan Wasberg Merinova tehnoloogiakeskusest ja Riikka Joukio Metsä Group’ist rääkis biomajanduse väljavaadetest.

Konverentsil arutatakse, kuidas ettevõtlusringkonnad saaksid pakkuda uuenduslikke tooteid ja teenuseid, kuid samuti ka tehnoloogiaid, juhtimist ning tehnilisi võimalusi ja rahalisi vahendeid.

Väljakutse ulatust arvestades ei suuda ettevõtted siiski kõike teha ning selleks, et edukalt lahendada ülemaailmne energiaprobleem, on otsustava tähtsusega valitsuste, MTÜ-de ja teiste sidusrühmade koostöö.

Programm jätkub täna ettekannete ja aruteludega, samuti külastatakse Baltic Workboatsi, Eleoni ja Oumani ettevõtet.