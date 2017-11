Ametikool võõrustab 200 põhikooliõpilast

Kuressaare ametikool korraldab täna Euroopa kutseoskuste nädala ja üle-eestilise oskuste aasta raames oskuste päeva töötoad, kuhu on kutsutud 200 Saaremaa põhikooliõpilast.



Õpilased jagunevad kaheksasse töötuppa, kus saadakse ülevaade ühest erialast ja osaletakse praktilistes tegevustes. Ametikooli koostööpartner on Saaremaa Rajaleidja keskus, mille karjäärinõustajad viisid üldhariduskoolides eelnevalt läbi testid, et leida õpilaste huvidele ja soovidele vastav töötuba. Oskuste päeva partner on ka Saaremaa ettevõtjate liit, igas töötoas tutvustavad noortele eriala ja valdkonda kohalike ettevõtete esindajad.

“Oskuste päeva eesmärk on aidata õpilastel põhjalikuma erialatutvustuse abiga karjäärivalikuid teha,” rääkis projektijuht Anneli Viherpuu-Berens. “Kasu on mitmepoolne: paremini informeeritud noored teevad teadlikumaid valikuid. Oleme ametikoolis kogenud, et sellised noored on motiveeritumad ega lange nii kergesti koolist välja.”

Oskuste päeva toetab Euroopa Sotsiaalfond programmi PRÕM kaudu. Projekti sihtrühm on Saare maakonna 7.–9. klasside õpilased.

Töötubades tutvustatakse koka, väikelaevaehitaja, ehitaja, tarkvaraarendaja, juuksuri, kujundaja, autotehniku ja restoraniteenindaja eriala.

Euroopa kutseoskuste nädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on muuta kvaliteetseid oskusi ja tööturul väljavaateid pakkuv kutseharidus ja -koolitus ligitõmbavamaks.