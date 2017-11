Haaret laiendav kinnisvarafirma otsib endale lisatöökäsi

Erinevaid tegevussuundi laiendav ja arengusse panustav Imperal Kinnisvara otsib täiendavat tööjõudu: korralikku ehi­tus­meest ja puhastusteenindajat, tulevikus on plaanis palgata ka maakler.



“Olen eelnevalt kinnisvaraga tegelenud, see on jäänud mulle südameasjaks ning nüüd on plaan firma tegevust laiendada ja töölisi juurde palgata,” ütles Imperal Kinnisvara omanik Marko Ilumets. Ta lisas, et vaatamata tihedale konkurentsile on kinnisvaraga tegelemiseks Saaremaal ruumi ja võimalusi veel piisavalt.

“Meie üks tegevussuundi on akende ja uste paigaldamine, vajadusel teeme ka siseviimistlust ning oleme valmis ka väiksemat sorti korteriremonti tegema. Kui vaja, paneme uuele objektile ka aknad ette, sest selliseid vanu kortereid ja maju, mille omanikud vahetavad vanad raamid uute ja kaasaegsemate vastu, on palju. Siin oleme kindlasti abiks meie,” rääkis ta.

Tööpõld üle Saaremaa



Marko Ilumetsa sõnul on Imperal Kinnisvaral tööpõld praegu üle Saaremaa, sest ehituses on igal pool kiired ja töörohked ajad. “Aastaaegadest akende ja uste vahetus suurt ei sõltu,” tõdes ta. “Vahel on olnud nii, et töö läheb ühe jutiga läbi aasta ning isegi jaanuaris ja veebruaris on kiired ajad, samas on vahel jälle just nendel kuudel rahulik.”

Ettevõttesse otsitaval aknavahetajal ja remondimehel peaks olema hea füüsiline ettevalmistus ja töötahe. Kasuks tuleb eelnev töökogemus akende paigaldajana ja viimistlejana ning ehitusalased teadmised, sest pärast akna vahetust on vaja ka selle põsed korda teha. Vaja on ka juhiluba, sest objektid asuvad üle Saaremaa ja seega tuleb autoga kohale sõita. “Olenevalt akna suurusest saab selle vahetamisega ka üksi hakkama, kuid kahekesi on kergem ja saab objekti kiiremini tehtud,” selgitas Ilumets, põhjendades ühe lisamehe palkamist.

Kinnisvarahalduse ja vahenduse kõrval on Imperal Kinnisvaral arendamisel ka puhastusteenuste pakkumine Proclean.ee all. Sinna otsib Marko Ilumets inimest, kes saab oma käsutusse auto ja hakkab mööda kliente sõitma. “Ka selles vallas on nõudlus täiesti olemas, sest inimene tihtipeale ei viitsi või ei oska seda tööd teha ning meie kaudu ja teenindaja abil on tal võimalus jõuda tema jaoks positiivse lahenduseni,” märkis ta.

Kogu vajalik tehnika puhastusteenuste osutamiseks on Imperal Kinnisvaral olemas, kuid selle ameti puhul korraldatakse uuele töötajale ka koolitus, sest profitööriistad on kallid ning seega on oluline nende oskuslik ja õige kasutamine.

Turgu on piisavalt



Kui firmal hakkab puhastusteenuste alal hästi minema, ei välista Marko Ilumets ka selles osas veel lisatööjõu palkamist.

Firma kolmas suund on puhastusmasinate rent. Konkurentsi teiste turul juba tegutsevate ehitus-, kinnisvara ja puhastusteenuste ettevõtetega Marko Ilumets oma sõnul ei karda. “Tahaks võtta siin nišituru ning keskenduda rohkem korteritele ja eramajadele, kuigi välistatud pole ka ettevõtted ja bürood. Siin on seda turgu piisavalt, aga tuleb lihtsalt ise head asja teha, endale korralik nimi välja teenida, sest kõige parem reklaam on siin ikka suust suhu leviv info,” leiab Ilumets.

Ilumets on kohalikul kinnisvaraturul tegutsenud juba aastaid. Tema hinnangul on turg praegu aktiivne, müügiks lähevad aga peamiselt korterid ja renditurul on pakkumist vähem kui huviliste poolset nõudlust. “Eesmärkide saavutamiseks tuleb teha tööd ja seda natuke teistmoodi kui teised,” käis Ilumets välja oma edukreedo. “Ma tean, mismoodi Saaremaa kinnisvaraturg täna toimib ja ma tean, mismoodi teised tegutsevad. Ma oskan teistest erinevalt mõelda ja tean, mida peab uutmoodi tegema. Kuidas ma seda teha kavatsen, ei ütle, aga eks seda saab kindlasti näha. Aga ma ei karda, sest konkurents on edasiviiv jõud.”