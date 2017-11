JUHTKIRI: Mart must, kadri valge

Veel pisut ja käes on aasta pimedaim aeg. Täna on kadrilaupäev, homme kadripäev. Vanarahva sõnul oli just naistepühaks peetav Katariina mälestuspäev see tärmin, mil sügis läheb üle talveks. Kadripäeva tuuled-tormid tähendanud ilusat ilma jõulude ajal. Pakane ja lumine kadripäev seevastu, et tuleval aastal on oodata head viljasaaki. Kui aga “katre kusõs”, siis ennustati lörtsist ja vesist talve.

Kes teab, kui palju on vanarahva ennustustest kasu tänapäeval, mil ilm on sassis. Vahel­duseks vihmale, porile ja rõskusele on vahel hommikuti, mõni päev enne kadripäeva, maa kahutanud ja taevast pudeneb mõnes kohas koguni lume moodi asja. Lund ja lumevalgust ootavad meist ilmselt juba paljud.

Kel on juhust kohata kottpimedasse sügis­õhtusse valgust toovaid, heledais rõivais kadrisante, võib end pidada õnneseeneks. On ju kadriks käimise komme peaaegu möödanikku vajunud.