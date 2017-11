Kristel Aaslaid mõjukamate naiste seas

Eesti Päevalehe ja Delfi artiklisarja “Eesti mõjukad 2017” kategoorias “Naised” osutus võitjaks Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Tabeli 20. kohalt leiab aga Saaremaalt pärit laulja-seriaalinäitleja Kristel Aaslaidi (fotol).

Saarlane on noortele suur iidol “Padjaklubist”, kellega on lihtne samastuda, nii-öelda naabritüdruk. Aaslaid on julgelt rääkinud erinevatest probleemteemadest ja seostab end teadlikult noorte eluviise mõjutavate kampaaniatega.