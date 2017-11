Eesti Päevalehe ja Delfi selle aasta artiklisarja “Eesti mõjukad 2017” kategoorias “Maaelu edendajad” on ka Saaremaa ettevõtja ja Eesti suurim lihaveisekasvataja Vjatšeslav Leedo (fotol), keda on varemalt üleriigilises meedias kõlavalt praamikuningaks nimetatud.

Mõjukate maaelu edendajate tabelis on ettevõtja aga hoopis tänu sellele, et ta on keskendunud Tuule Grupi kaudu Saaremaa põllumajanduse edendamisele. Leedo jõudis tabelis 17. kohale.