SÜG-i noored esindasid europarlamendis Eestit

Noorteprogrammi Euro­scola raames Strasbourg´is käinud Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klasside õpilased said lühivormis reaalselt läbi mängida Euroopa parlamendi istungi.



Kevadel Euroopa päeva korraldamisega Euroscola pääsme teeninud SÜG-i gümnasistid veetsid Euroopa parlamendis päeva koos 500 noorega rohkem kui 20 riigist üle Euroopa.

Oma kooli, kodusaart ja riiki tutvustas parlamendi kõnetoolist Liis Keel. Neiu, kes oli oma kõne päisesse kirjutanud meeldetuletuseks “hinga sügavalt ja naerata”, tunnistas, et nii olulises hoones ja suure rahvahulga ees kõnelemine võttis jala värisema küll ja nõudis veidike eneseületust. “Kui saalis olevaid noori nägin, kadus mul närv aga kohe. Ma olen tänulik, et sain tutvustada oma riiki ja kooli. See oli väga huvitav kogemus ja kindlasti igati positiivne,” rääkis Liis.

Põhitöö tegid õpilased erinevates teemagruppides, kus arutati probleeme ja esitati noorteparlamendile hiljem ettepanekuid, mis ka läbi hääletati. Migratsiooni ja integratsiooni üle arutanud gruppi kuulunud Liis Keel märkis, et arutelud olid huvitavad ja teema üsna tundlik.

Karl-Alder Kuivjõgi ütles, et aruteludes kedagi arvamust avaldama ei sunnitud. Tema lõi siiski aruteludes aktiivselt kaasa.

“Sattusin istuma aktiivsete väitlejate kõrval ja mis mul muud üle jäi,” naeris keskkonnateemadel arutlenud noormees.

Noored said avalikus arutelus aktiivselt küsimusi esitada ka europarlamendi ühele asepresidendile 14-st – Rainer Wielandile.

Õpilastega kaasas olnud õpetajad Liis Ojasaar ja Liina Truu märkisid, et sellised reisid on igati kasulikud nii keelekümbluse kui ka silmaringi avardamise mõttes. Lisaks Strasbourg´ile otsustati külastada ka Pariisi.

Õpetajate sõnul oli reis 11. klasside õpilastele omamoodi keeruline, sest käimas on ju kabaree kõige tihedam prooviperiood, milles nüüd tuli paus teha.

EUROSCOLA

* Euroscola programmi valitakse koolid konkursi alusel.

* Konkursid toimuvad kaks korda aastas – sügisel ja kevadel.

* Euroscola programmist saavad osa võtta koolid, kes pole viimase kahe aasta jooksul Euroscolas osalenud.

* Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Prantsusmaal Strasbourg´is, ürituse töökeeled on inglise, saksa ja prantsuse keel.

* Aasta jooksul toimub kümmekond või enam Euroscolat.