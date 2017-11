Vähi teabetuba saab parema asukoha

Saaremaa vähiühingu teabetuba saab Kuressaare haiglas uued ruumid, edaspidi on seda varasemast lihtsam leida.

Mullu sügisel haiglas hooldekodu ja perearstikabinettidega samas korpuses avatud teabetuba kolitakse 5. detsembriks uude kohta seetõttu, et korpus läheb remonti.

Ühingu juhatuse liikme Kairit Lindmäe (fotol) hinnangul on teabetoa uus asukoht esimesel korrusel, erakorralise meditsiini osakonna vastuvõtu kõrval (kabinetis B 1702) varasemast parem. Ka on pluss see, et ühingu käsutuses on kaks tuba.

“Neid, kes teabetuba külastavad, võiks olla muidugi rohkem,” ütles Lindmäe. “Ehk on uues, kergemini leitavas kohas ka külastajaid senisest enam.”

Ka avaldas Lindmäe lootust, et õhinapõhiselt tegutsevatel ühingu liikmetel tekib arstidega senisest tihedam koostöö – et tohtrid hakkaksid vähipatsiente ja nende lähedasi teabetuppa suunama senisest rohkem.

“Oleme siin selleks, et inimesi kuulata ja oma võimaluste piires aidata, näiteks nõu anda, kuidas toetusi ja teenuseid taotleda, parukaid või proteese hankida,” rääkis Lindmäe.

Kes soovib teabetoa ja selle tegevuse kohta rohkem infot, saab seda telefoninumbritel 58 855 235 ja 54 512 202 ning meiliaadressil saare.vahiuhing@gmail.com.

Vähiühingu septembris loodud tugigrupp saab Meeli Laugu vedamisel taas kokku 6. detsembril kell 19. Täpsema info jaoks ja eelregistreerimiseks tuleb helistada telefoninumbril 56 692 030 või meiliaadressil info@welcomest.ee.