Elukunstnik hakkas kolemaja valvuriks

Septembris põles Kuressaares Tallinna tänaval mahajäetud maja, mille kõrvalhoonesse on nüüd asunud elama isehakanud turvamees, kes oma sõnul majal silma peal hoiab.





“Omanik palus mul siia maja valvama tulla, et keegi seda põlema ei paneks. Aga me lähme siit kohe minema, sõidame mandrile ja sealt edasi Hispaaniasse,” teatas ta küsimise peale, mida ta siin teeb.

Jutu edenedes rääkis mees, kes ennast Arkadi Novikovina tutvustas, et krundi omanikud olla olnud mures kahtlase seltskonna pärast, kes korra on kõrvalasuva maja juba põlema pannud, ja palunud temal maja turvama tulla.

Põleng teadmata põhjusel



Tõepoolest käisid päästjad alles paari kuu eest Tallinna tn 38 süttinud tühjas majas, mis oli inimtegevuse tagajärjel põlema läinud.

Tallinna 38 ja ka kõrvalolev Tallinna 42 kinnistu kuuluvad juba kümmekond aastat Leedu Maxima poeketile. Varem on kirjutatud, et Maxima plaanib sinna kortermajade ehitamist.

Tükk aega müügipakkumisel olnud platsil asuvas majas elektrit ei ole ning kustutustööde käigus ei leitud ka selget viidet selle kohta, millest põleng võis alguse saada. Kuigi inimesi kohal ei olnud, peeti tõenäoliseks põhjuseks inimtegevust.

Arkadi Novikovi kinnitusel teab ta täpselt, et maja kuulub Maximale. Oma vabatahtlikust tööpostist oli mehel pajatada mitmeid jutte: “Korra juba tuli üks (inimene), ma võtsin kaika ja virutasin talle sellega. Läks minema. Siis mingid teismelised viskasid akna sisse, näed, aknaruudul pole isegi klaasi ees,” rääkis Arkadi väikese akna poole osutades.

Ta kinnitas, et politsei on tema tegevusega kursis ja käib sageli seal pilku peale viskamas, nende omavahelised suhted on korras ning kummalgi poolel teisele etteheiteid ei ole.

Majas viibimise asjaoludelt ja selle kaitsmiselt jutuga eemale triivides paljastas ta suure heameelega fakte omaenese isiklikust elust, millest muuseas selgus, et tegu on pühendunud poksi- ja karatekunstide valdajaga.

Selle tõestuseks vehkis ta mõned korrad aktiivselt käte ja jalgadega ning peatus siis puualuse prügihunniku kõrval. “Mulle sodi ja segadus ei meeldi, seda ma hakkangi nüüd kohe kraamima,” osutas ta puu alla visatud prügile.

Palub pättidest teada anda



Igasugustest maja juures luusivatest kurikaeltest ja probleemidest palus ta talle kohe märku anda ning vandus pühalikult oma turvamehe kohustusi tõsiselt võtta.

Tegemist on mehega, kelle korteriuks Valjalas naabrite poolt kinni müüriti ja kes korterisse seetõttu juba pikemat aega rõdu kaudu siseneb.

Kuressaare politsei piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et mees on politseile tuttav, nagu ka tema elukombed. “Tema sealviibimine ei ole kindlasti seaduslik. Palun kõigil, kes märkavad mahajäetud majades elanikke, sellest kindlasti ka politseid teavitada. Siis saame kohe reageerida ja võimalikku tekkivat kahju mahajäetud majades ära hoida.”