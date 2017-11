Haigused ei vali alati vanust ega sugu

Põletikulised luu- ja liigesehaigused on aktuaalne teema paljude niiskes Saaremaa kliimas elavate inimeste jaoks. “Haigused ei vali vanust ega sugu,” teab Saaremaa reumaühingu juhatuse liige ja patsientide eestkõneleja Ingrid Põldemaa. “Meil on mitmeid noori, parimas tööeas naisi ja mehi, kes raske haiguse käes kannatavad. Paljude jaoks on ainus lootus ravimid ja bioloogiline ravi.



Oma kogemusest võin öelda, et põletikuliste luu-, liigese- ja sidekoehaiguste all kannatavad inimesed on eriarsti – eeskätt reumatoloogi või mõne muu eriarsti jälgimise all. Koostöö oma perearstiga on eriti oluline just haigestumise ajal. Tänan oma perearsti, kes mind kohe reumatoloogi vastuvõtule suunas. Ta on siiani minu perearst, kuid haiguse keerukuse ja lisanduvate haiguste tõttu on ta minu ravist taandunud ja usaldanud selle eriarstile.

Pääs reumatoloogi vastuvõtule on Saaremaal väga piiratud, ravi on koondunud suurtesse linnadesse. Seetõttu lisandub transpordi- ja ajakulu Tallinna, Pärnusse või Tartusse arstile sõitmiseks.

Saaremaa reumaühing kuulub Eesti reumaliitu ja üheskoos püüame leida võimalust pääseda reumatoloogi vastuvõtule oma kodukoha lähedal. Väga tervitatav on koostöö Tallinna arstidega. Selle tulemusel on paljud saanud õigeaegselt diagnoosi ja ravi, mida saab jätkata kodusaarel.

Hea meel on ka selle üle, et juba mitmeid aastaid toetab haigekassa meie haigete tänapäevast ehk bioloogilist ravi. See ei ole looduslik ravi, nagu mõned arvavad, vaid kõrgtehnoloogiline ravi, mis on suunatud eeskätt haigetele rakkudele. Dr Karin Laas räägib sellest lähemalt oma esmaspäevases loengus.

Mitmed minu lähedased kaasvõitlejad ja ühingu liikmed on selle ravi abil tagasi saanud elujõu ning valu on taandunud. Lisaks sellele on haigus nn puhkefaasis ehk remissioonis. Valu ja liigesekahjustuste tõttu ratastoolis olnud inimesed on saanud jälle iseseisvalt liikuma. Kahjuks ei ole võimalik liigesekahjustusi tagasi pöörata ning seetõttu on eriti oluline võimalikult vara arsti juurde jõuda ja sobiv ravi leida.

Põletikulised luu-, liigese- ja sidekoehaigused mõjutavad haige igapäevaelu väga suurelt. Põhiline piirang on väsimus, jõuetus ja valu, mis oluliselt vähendavad igapäevasi tegevusi, töötamist ja õppimist. Valuga kaasneb ka meeleolu langus, kergesti võib tekkida eraldatustunne. Õnnelikud on need haiged, kel on toetav ja lähedane pere ning sõbrad. Minul on väga vedanud, pere toetuseta oleks keeruline hakkama saada.

Saaremaa reumaühingu kohtumised toimuvad iga kuu viimasel kolmapäeval kell 12. Miks me koos käime? Pakume oma liikmetele võimalust kogemusi vahetada, infot saada, koolitustel osaleda ja aktiivselt kaasa lüüa ühingu töös. Kui oma haigusest, toimetulekust ja ravist rääkimine võib lähedastele tunduda liigse koorma ja vingumisena, siis kaaskannataja mõistab ja nimetab seda kogemuste vahetamiseks.

Karin Laas,

Ida-Tallinna keskhaigla reumatoloog, kes teeb vastuvõtte ka Kuressaare haiglas:



Põletikulised liigesehaigused on reumatoidartriit, psoriaatiline artriit, anküloseeriv spondüliit ja juveniilne idiopaatiline artriit. Need on kroonilised haigused, mis ravita kahjustavad liigeseid jäädavalt ja võivad küllaltki kiiresti põhjustada inimese töövõime languse kuni selle täieliku puudumiseni.

Nende haiguste esinemissagedus on erinev. Eestis on põhjalikumalt uuritud ainult reumatoidartriidi ja juveniilse idiopaatilise artriidi esinemissagedust.

Reumatoidartriidi haigeid on Eestis umbes 9000. Juveniilset artriiti esineb 7–401 juhtu 100 000 kuni 16-aastase lapse kohta, seega on küllaltki raske välja arvutada, kui palju lapsi liigestega haiged on.

Põletikulise liigesehaigusega täiskasvanuid ravivad reumatoloogid, lapsi laste reumatoloogid. Eestis on 42 aktiivselt töötavat reumatoloogi ja kuus laste reumatoloogi.

Kõige suurem reumatoloogia üksus on Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) reumatoloogiakeskus, kus praegu töötab 11 reumatoloogi. Lisaks leiab reumatolooge kõigis suuremates haiglates: Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH), Lääne-Tallinna keskhaiglas, Tartu ülikooli kliinikumis, Pärnu haiglas.

Maakondade keskustes töötab üksikuid reumatolooge, paljudes kohtades käivad suuremate haiglate reumatoloogid kord-paar kuus vastuvõttu tegemas. Nii on reumatoloogi vastuvõtt korraldatud ka Kuressaares: Ida-Tallinna keskhaiglast käivad kaks reumatoloogi üks-kaks korda kuus ambulatoorset vastuvõttu tegemas. Vastuvõtule pääseb perearsti saatekirjaga registratuuri kaudu aega broneerides. Ravivõimalused on piirkondlikult seega üsna erinevad, kuid võimalus arstile pääseda on siiski olemas.

Perearstidel aitab digitaalse konsultatsiooni võimalus vajadusel reumatoloogiga kiiresti kontakti saada.

Suuremates keskustes on varase artriidi kabinetid, kuhu perearst suunab vastava saatekirjaga haiged, kel on liigesed esmakordselt väga haiged ja kes vajavad kiiret abi. Bioloogilist ravi saavad patsientidele määrata vaid suuremate keskuste reumatoloogid ITK-st, Tartu ülikooli kliinikumist, PERH-ist, Pärnu haiglast ja Tallinna lastehaiglast.

Ravivõimalused on reumatoloogias viimase kümne aasta jooksul hüppeliselt paranenud. Raskekujulise põletikulise liigesehaiguse raviks on uued ja väga tõhusad bioloogilised ravimid.

Paranenud on ka diagnostikavõimalused, samuti on paremad teadmised haiguste varase avastamise ja intensiivse ravi osas. Tänu sellele on ka raskekujulise liigesehaigusega noore inimese väljavaated elada normaalset ja täisväärtuslikku elu paranenud.

Ravi efektiivsuse aluseks on arsti ja patsiendi koostöö ja usalduslik suhe. Ravi õnnestumiseks peab patsiendil olema hea ligipääs nii spetsialistile endale kui ka reumaõele ja füsioterapeudile.

Helvi Koppel,

Kuressaare sanatooriumi vanemarst, Saaremaa reumaühingu juhatuse liige:



Põletikulisi liigesehaigusi põdevate inimeste jaoks on üsna võrdväärselt tähtsad nii haiguse varane avastamine, õigeaegne ja asjatundlik ravi ägedal perioodil, järgnev taastusravi kui ka aastaid kestev haigusprotsessi jälgimine ja ravi suunamine kas perearsti või reumatoloogi poolt.

Sagedasem haigus on reumatoidartriit, mis oma kulult ja liigesekahjustuse ulatuselt suuresti varieerub, olles kas aeglaselt progresseeruv või kiirelt invaliidistav. Olen saanud poole sajandi jooksul nende haigetega tegelda nii jaoskonna- kui ka taastusraviarstina. Selle ajaga on diagnoosimise ja aktiivse ravi võimalused kardinaalselt paranenud.

Olen kogenud, et parim tulemus saadakse siis, kui patsient saab ka taastusravi, sealhulgas mudaravi, õigeaegselt ja korduvalt. Mereranna mudaravilas tegime vaid mudavanne.

Ühest tulemuste kokkuvõttest selgus, et 75 töötava reumatoidartriidihaige töövõime paranes esimesel mudaravile järgnenud aastal tunduvalt, nii et töövõimetuspäevi oli sel aastal ühe haige kohta ligi 15 võrra vähem. Lisaks vähenes neil ka nn külmetushaigustesse haigestumise sagedus.

Kolhoosidevahelise sanatooriumi Kuressaare ajast alates tekkis kompleksse taastusravi võimalus. Dr Oivi Aakre algatusel ja kokkulepetel said reumatoloogid mõne aasta jooksul suunata esmaselt diagnoositud reumatoidartriidihaigeid haiglaravi järel sanatooriumi taastusravile. Kaugtulemused olid tõesti head.

Mõne aja said Kuressaare haiglas taastusravi patsiendid, kellele oli näidustatud mudaravi, seda sanatooriumis lisaks muule haigla taastusravile. Rahaliselt arveldati asutuste vahel.

Kuressaare sanatooriumil on ambulatoorse taastusravi litsents, kuid pole kunagi olnud haigekassa lepingut. Nii sõltubki taastusravi saamine haige võimalustest, sest maksma peab tema ise.

Me ravimegi sagedamini Soome reumaliidu või Gotlandi liigesehaigeid – keda on siin ravitud juba üle 20 aasta – kui oma saare inimesi.

Nende kaudu saadud kogemustest näen, kui oluline on reumahaigete organisatsioonide osa üksteise toetamisel ja haigusteadlikkuse suurendamisel. Märkimisväärne on ka nende ühingute oma ajakirjadest saadav info.

Saaremaa reumaühing ootab neid, kel luu- ja liigesehaiguste teema vastu suurem huvi, esmaspäeval, 27. novembril spaahotelli Meri, kus kell 17–19 esineb loenguga reumatoloog Karin Laas.