JUHTKIRI: Ta tuleb siiski!

Jutud Saaremaa ralli lõpust osutusid ennatlikeks ja rallifänne köitva legendaarse võidusõidu traditsioon jätkub. Ta tuleb siiski ja teisiti ei ole see võimalik. Meil on juba veres oktoobris põõsaste ja metsade vahele koguneda, et elada ralliraja ääres kaasa kümneid tuhandeid inimesi köitvale kihutamisele.



1974. aastal autotranspordibaasi nr. 11 tehnikaspordi entusiastide Aleksander Tiiduse ja Slavik Bõstrovi eestvedamisel alguse saanud rallitraditsiooni on läbi aastakümnete elus hoidnud erinevad korraldustiimid, kes on viinud võistluse tasemele, kust edasi minna on juba päris raske. Tehtu eest on tunnustussõnu jaganud nii sportlased, fännid, alaliit, omavalitsus kui ka turismiedendajad.

Uutele tegijatele jääb soovida PALJU JÕUDU! Endi õlule võetud koorem on suur, kuid kindlasti vääriline kandam. Nüüd tuleb veel saada vallavolikogu toetus, võita kogukonna mõistev suhtumine ja igaühel anda omapoolne panus. Ainult ühisel nõul ja jõul suudame meie spordi ühe firmamärgi lippu kõrgel hoida.