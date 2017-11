Lasteaednikud õppisid seksiteemat selgitama

Saaremaa lasteaednikud õppisid, kuidas selgitada mudilastele soo ja seksuaalkäitumisega seotut.



“Tänapäeval puutuvad lapsed seksuaalteemadega kokku väga varakult,” tõdes üks koolitajaid Lemme Haldre. Tema hinnangul on oluline, et lasteaiaõpetajad oskaksid mudilaste küsimustele vastata ning vajadusel nende väärtushinnanguid õigemaks nihutada.

“Võrreldes aastate taguse ajaga on suur samm edasi, et õpetajad mõistavad: neist asjust on vaja rääkida,” lausus Haldre, lisades, et seda paraku alati ei osata. Leidub ka lasteaiaõpetajaid, kelle arvates peaks “nende teemade” valgustamine olema siiski kodu ülesanne.

“Kuna paljud lapsevanemad ei oska seda aga õigesti teha või pole selleks võimelised, on tarvis, et vähemalt lasteaias oleksid sel alal pädevad inimesed.”

Üks eilse koolituse teemasid oli ka lapse seksuaalne väärkohtlemine ja selle ennetamine. “Siin on oluline ka laste endi teadlikkus,” ütles Haldre. “Tähtis on, et lapsed tunnetaksid: nende keha on nende oma ja igaüks ei tohi tulla seda katsuma. Samuti peaksid lapsed teadma, mis on neile endile lubatud ja mis mitte, mis on privaatne ja mis avalik.”

Pihtla lasteaiaõpetaja Mai Pääsk ütles, et kui koolitus välja pakuti, oli ta osalemisest väga huvitatud. “Töötan ju 4–7-aastaste lastega ja kuna ette tuleb igasuguseid asju, on vajalik teada, kuidas õigesti reageerida,” leidis Pääsk. “Pered ja lapsed on ju erinevad.”

Tema hinnangul on praegused lapsed võrreldes aastate taguste mudilastega seksuaalteemadel targemad ja innukamad küsimusi esitama.

Siret Liiv Kuressaare kesklinna eralasteaiast Naerusuu tõdes, et seksuaalteemade vastu tunnevad huvi üha nooremad mudilased, juba nelja-viiesed, osa lapsevanemaid aga pelgab või ei oska lapsega neil teemadel rääkida.

Liivi sõnul on tema oma töös kokku puutunud ka selliste lastega, kelle peres pole seksuaalkäitumisega kõik korras. “Mida õpetaja saab teha, on see, et ta ei jäta selliseid asju tähelepanuta,” lausus ta.

Liivi sõnutsi pole see tema jaoks esimene laste seksuaalkasvatuse-teemaline koolitus. “Esimesel sellisel koolitusel osalesin juba kaheksa aastat tagasi,” märkis ta.

Psühhoterapeudi ja kliinilise seksuoloogi Lemme Haldre ning psühholoog-psühhoterapeudina töötava Eha Berezjuki läbiviidud koolitusel lõi kaasa 21 osalejat. “See on aktiivõppe ja arutelu jaoks just paras hulk,” leidis Haldre.