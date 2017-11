Parim jõulukingitus tuleb südamest!

Karge ilm ja saabuv pühadekuu toob kodudesse küünlasoojust ja jõuluhõngu.



Kuressaare keskväljakule paigaldati uhke jõulupuu ja inimesed kodudes seavad tulukesi akendele. Advendiaja avamiseni on vaid loetud päevad – peagi on kogu linn pühadesäras.

Ehkki pidulik meeleolu saadab meid kõikjal, on kauneimad pühadeehted meie päevi täitvad lähedaste naeratused. Kuigi pidude rohkuse tõttu on detsember aasta üks kiiremaid kuid, leitakse jõuluvirvarri keskel rohkem aega ka sõprade, sugulaste ja pereliikmetega kokkusaamiseks. Ühised hetked liidavad inimesi ja toovad naeratuse suule ka siis, kui päev pole kõige paremini alanud.

Kuressaare linna keskel asub üks vana ja väärikas hoone – päikesekarva Loomemaja. Detsembris muutub endine turuhoone salapäraseks jõulumajaks, kuhu koos sõprade või perekonnaga aega veetma tulla.

Pühadekuu Loomemajas hakkab pihta juba 1. detsembril suure jõulumüügiga ja kestab 21. detsembrini käsikäes töötubadega, kus saab ise meeldejääva kingituse valmis meisterdada.

Loomemajas asuvas Jõuluvana postkontoris saab teele panna kirja jõulutaadile, trepigaleriis on aga võimalus osa saada nukkude näitus­müügist.

Suur jõulumüük toob kokku kohalikud meistrid ja toidutootjad, andes võimaluse kingikotti täita saaremaiste kingitustega. Seesama meister, kes on müüki pannud omatehtud hoidise, kõrvarõngad või laualambi, võib olla meie naaber, tuttav või sõber. Toetades oma kogukonda, anname panuse kohaliku ettevõtluse edendamiseks.

Pühad on õige hetk võtta paus kiirest tööst, veeta aega sõprade ja perekonnaga. Tunda rõõmu lähedaste olemasolust ning väljendada seda oma sõnades ja tegudes. Kingitus ei pea olema suur, kuid see peab tulema südamest. Hingega loodud käsitöö või maitsev vahepala võib olla just see, mis aitab meil oma hoolimist välja näidata.

Loomemaja rahvas soovib kõigile südamlikku advendiaja algust ja ootab külla pühademeeleolust osa saama.

Ivika Puust,

Saaremaa Loomemaja perenaine