Tori sadam põhjustas volikogus esimese vaidluse

Saaremaa vallavolikogu ei toetanud esimesel lugemisel Tori sadama uuendamiseks 100 000 euro andmist. Eelnõu aruteluga kaasnes värske volikogu esimene suurem vaidlus, kus opositsionäär Mart Saarso viskas õhku ka korruptsioonikahtluse.



Volikogu laual oli otsus, millega valitsus soovis eraldada 100 000 eurot Tori jõesadama uuendamiseks. See on omaosalus projektile, mis sai Saarte Kalandusest heakskiidu ja on nüüd PRIA-le kinnitamiseks saadetud.

Abivallavanem Mart Mäeker ütles eelnõud ette kandes, et rajatama peaks rohkem kui 70 meetri pikkune kai koos lossimis- ja veeskamisvõimalustega. Samuti süvendataks Tori jõge, mis on kohati vaid 30 cm sügavune. Mäekeri sõnul on tegemist linnamaaga ning selle projekti eestvedajad on olnud MTÜ Tori Sadam ja Kalurite ühing. Mäeker märkis ka, et tegemist oleks osaga linna rannajoone heakorrastamisest.

Volinik Mart Saarso (EKRE) seadis oma sõnavõtus kahtluse alla, kas sellises summas ja sellisel viisil avaliku raha jagamine on ikkagi õigustatud. Tema sõnul pole tegemist sadama uuendamisega, vaid uue ehitamisega.

Saarso avaldas kartus, et ehk pannakse sadamale hiljem aed ümber ja avalikkusele jääb see suletuks. “Ma saan inimlikult aru, et kellelegi meeldib, kui 10 m kaugusel tema kodust tehakse sadam korda,” viitas Saarso MTÜ eestvedajatele, kes elavad seal lähedal. EKRE volinik pani pahaks sedagi, et vallavanem oli tunnistanud, kuidas sadama projekti jaoks tehti ka lobitööd. Lobitöö järgi otsustamine on Saarso sõnul juba suisa korruptsioonihõnguline.

Saarte Häälele ütles Mart Saarso, et sadamaid tuleb vaadata kogu Saaremaa kontekstis, mitte vaid Kuressaare linna omasid.

Saarte Kalanduse juhatuse liige Mihkel Undrest (KE) ütles Saarso sõnavõtu peale, et seda projekti on aetud juba üle-eelmise linnapea aegu. Samuti kinnitas ta, et aeda ei hakka valla maale keegi ümber ehitama.

Vallavanem Madis Kallas selgitas samuti, et projekti on põhjalikult kaalutud ja leitud, et see on toetamist väärt. Kallas märkis, et näiteks Lümanda, Salme või Torgu vallas on sadamaid, kus kasutajaid on veelgi vähem.

Erimeelsused läksid päris valjuks, kui ettevõtlus- ja majanduskomisjoni esimees Aivar Aru kinnitas volikogu esimehe päringu peale, et komisjon jäi eelnõu osas vastalisele arvamusele, ja nõudis Mart Mäekerilt volikogus rohkem infot. Nüüd Mäeker seda ka andis ja seega on komisjoni nõue rahuldatud.

Vaidlusele tõmbas joone alla Mart Maastik (VL Saarlane), kes tegi ettepaneku lükata eelnõu teisele lugemisele. Volikogu järgmine istung toimub 8. detsembril.