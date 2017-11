Uus korraldustiim jätkab Saaremaa ralli traditsiooni

Saaremaa ralli on leidnud endale uued korraldajad, kes esitasid Eesti autospordi liidule taotluse, saamaks 12. ja 13. oktoobril 2018. aastal 51. Saaremaa ralli korraldamisõigust.



“Oleme endale viisaastaku plaani paika pannud ja tahame jõuda 55. Saaremaa rallini,” rääkis registreerimisel oleva MTÜ Saaremaa Rally juhatuse liige Villi Pihl, kelle sõnul on plaanis ka mitmeid uuendusi, kuid need on veel toored ja nende väljakäimiseks ei ole aeg veel küps. “Kohtumistel teiste rallikorraldajate ja rallisõitjatega oleme saanud erinevaid ideid ja soovitusi. Oleme kogunud seisukohti läbi sõitja ja läbi professionaalse korraldaja vaatevinkli. On mõtteid, mida teha teises võtmes.”

Pihl tõdes, et Saaremaa ralli korraldamine on olnud väga heal tasemel ja sama traditsiooni soovitakse jätkata. “Oleme seniste korraldajatega palju koos istunud, nad on nõu ja jõuga abiks olnud, aga korraldusmeeskonda ei tule. Aga kui on küsimusi, saame nendelt alati abi küsida,” märkis ta.

Saaremaa vallavalitsus on otsustanud ralli jätkumisele kaasa aidata ja valla 2018. aasta eelarvesse planeeritakse ralli toetuseks 30 000 kuni 50 000 eurot. Samuti on vallavalitsus valmis tagama rallijärgse teehoolduse.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas selgitas, et Saaremaa ralli traditsiooni jätkumisest on huvitatud nii ralliringkond kui ka saarlased ise ning seega on kohaliku omavalitsuse tugi kindlasti vajalik ja põhjendatud.

“Rallil on kogu Saaremaa jaoks positiivne mõju ja see toob siinsele majandusele märkimisväärset kasu,” tõdes vallavanem. “Väljaspool turismihooaega on kahtlemata tegu Saaremaa kõige olulisema sündmusega. Kindlasti ei saa Saaremaa ralli ärajäämine tulla kõne alla nüüd, kus saarlane Ott Tänak on lõpetanud MM-sarja üldarvestuses kolmanda kohaga ja valitud WRC aasta sõitjaks. Seda enam, et Ott Tänaku rallikarjäär on Saaremaa ralliga tihedalt seotud ja temast on saanud ilmselt tuntuim saarlane maailmas.”

Villi Pihl hindas vallavalitsuse tehtud hea tahte märki, kuigi lõpliku otsuse teeb ikkagi volikogu. “Sellest meile piisab ja saame edasi minna,” lausus ta. “Ootame volikogu positiivset suhtumist, siis on mingisugune kindlus, mille baasilt hakata asja üles ehitama. Eelarve on suur, aga kasu Saaremaale veelgi suurem. On lihtsam, kui omavalitsus on juba toetamas, sest see annab signaali ka sponsoritele, et ralli on jätkusuutlik.”

51. Saaremaa ralli eelarve on üle 200 000 euro, rallikorraldajad soovivad vallalt toetust 50 000 eurot. “Suur lootus on eelarve täis saada, sest sellest sõltub ralli kvaliteet ja siin ei soovi me mingil juhul järele anda,” tunnistas Villi Pihl, kelle sõnul hakatakse rallile ka nimesponsorit otsima.

Ott Tänak avaldas samuti lootust, et Saaremaa ralli jätkub, ja arvas, et senised korraldajad on oma tööd hästi teinud. “Nähes sel aastal, kui palju inimesi ralli Saaremaale tõi, siis kindlasti oleks hea, kui leitakse võimalus jätkata,” rääkis rallipiloot. “Isiklikult ei ole ma varem näinud Eesti rallil sellist publikuhuvi ja seda isegi vaatamata karmile ilmale, mis sel aastal ralli ajal oli. Ise loodan leida võimaluse kodus taas võistelda. Alati on hea fännidele midagi tagasi anda ja kodus Saaremaal võistlemise kujul töötab see väga hästi.”