Politsei nädalavahetuse ülevaade: Vargus, kihutamine ja joobes lärmajad

Politsei teenindas reedel ja laupäeval kokku 17 väljakutset, millest enamus olid tavapäraselt seotud häiriva lärmi ja joobes isikute omavaheliste arusaamatustega.

Laupäeval, 25.novembril päeval anti teada, et Saaremaa vallas Tiirimetsa külas on sisse tungitud taluhoonesse, kust on varastatud ehitusmaterjali. Asjaolude välja selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus.

Laupäeval alustati väärteomenetlus isiku suhtes, kes juhtis Saaremaa vallas Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare maanteel sõiduautot kiirusega 153 km/h.

Sellise ohtliku rikkumise eest on seadusega ettenähtud karistuseks rahatrahv kuni 800 eurot, arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

“Soovime tänasel kodanikupäeval tänada kõiki tublisid kodanikke, kes on andnud panuse meie maakonna turvalisuse tagamisse. Teie hoolivuse, tähelepanelikkuse ja julge sekkumise abil suudame koos aidata nõrgemaid, hätta sattunuid ja korrale kutsuda uljaspäid, kes oma tegudega seavad teisi mõtlematult ohtu,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar, lisades, et tänu nendele suudavad nad tagada ja hoida meie maakonda turvalisema paigana Eestis!