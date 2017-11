Heino Kaljuste stipendium saarlanna Marit Jalakale

Tänavuse Heino Kaljuste stipendiumi pälvis Eesti muusika- ja teatriakadeemia magistrantuuris muusikaõpetajaks õppiv Marit Jalakas.



Marit Jalakas on lõpetanud Kuressaare muusikakooli, Saaremaa ühisgümnaasiumis oli tema muusikaõpetajaks aga Mari Ausmees, kes on pälvinud sama preemia 2013. aastal.

”Heino Kaljuste stipendium on üks suuremaid tunnustusi, mida üks muusikaõpetaja Eestis võib saada, ning see tuli suure üllatusena, et mind sinna esitati ja et ma selle ka sain. See näitab ainult, et olen ilmselt õigel teel,” ütles Marit Jalakas (fotol) Saarte Häälele.

Pisik sees lapsest saati



Muusikapisik on piigas olnud lapsest saati. Juba 6-aastaselt võitis ta oma vanusegrupis Saaremaa Laululinnu, pärast mida pani ema tütre muusikakooli. Klaveriõpingute kõrvalt tegeles ta ka laulmisega nii solistina kui ka kooris, samuti jätkas osalemist Saaremaa Laululinnul ja muudel konkurssidel, kus tal läks jätkuvalt väga hästi.

Lisaks muusikakoolile tegi Marit Jalakas ka bändi ning õppis Didasko huvikoolis laulmist, klaverit, kitarri ja samuti Inspira huvikoolis. Mõlemas koolis tuli tal juba üsna noorena hakata ka pisemaid õpetama.

Pärast Saaremaa ühisgümnaasiumi jätkas neiu õpinguid Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis Mare Väljataga juhendamisel pop-jazz laulu erialal, mille 2013. aastal edukalt lõpetas. ”Õpingute ajal asusin tööle lauluõpetajana ning praeguseks olen õpetaja olnud juba üle kuue aasta,” rääkis Jalakas.

Kogemus olla juba Saaremaal pisematele õpetaja ning ka lauluõpetaja Otsa kooli ajal andiski talle tunde, et see meeldib väga ja ilmselt on see just see, mida ta tahab lisaks laulmisele solistina tulevikus teha. ”Siis valisingi Eesti muusika- ja teatriakadeemias muusikapedagoogika eriala. Nüüdseks olen jõudnud nii kaugele, et kevadel lõpetangi muusikaõpetaja magistri,” sõnas Jalakas.

Tulevast muusikapedagoogi on paljuski mõjutanud tema Saaremaa muusika- ja lauluõpetajad: Reet Lõugas (Aste põhikool), Ludmilla Toon (Didasko huvikool), Laine Lehto (Inspira huvikool), Veikko Lehto (Inspira huvikool). ”Kõige rohkem aga just Mari Ausmees ja Mare Väljataga, kes on mõlemad olnud mulle suured eeskujud ja suunajad. Alles hiljem sain teada, et nad on ka parimad sõbrannad ning olid muusikaõpetajaks õppides koolikaaslased,” rääkis Marit Jalakas.

Jätkab laulmist



Õpingute järgselt plaanib Jalakas jätkata solistina laulmist nii omaenda bändis kui ka TTÜ bigbandis. Hetkel töötab ta lauluõpetajana ka SoundVille Studios ja Maardu kunstide koolis, mida plaanib samuti jätkata. ”Minu ideaaliks oleks tulevikus õpetada nii üldhariduskoolis kui ka muusikakoolis, et mõlemad kogemused täiendaksid teineteist,” nentis Jalakas.

2000. aastal Eesti muusikaakadeemia ja Eesti muusikaõpetajate liidu algatatud Kaljuste stipendiumi eesmärk on jäädvustada professor Heino Kaljuste (1925−1989) mälestust kooli- ja koorimuusika edendajana, teavitada üldsust koolimuusika erialast, muusikaõpetuse ülesannetest ja eesmärkidest ning probleemidest üldhariduse tasandil.

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Iga aasta 18. novembril, Heino Kaljuste sünniaastapäeval, antakse stipendium kas Eesti muusika- ja teatriakadeemia edukamale koolimuusika eriala üliõpilasele või aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale. Tänavu on stipendiumi suurus 500 eurot.