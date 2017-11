JUHTKIRI: 100. sünnipäevaks lipuehtesse

Eesti sai endale 100. sünnipäeva puhul juurde ühe lipupäeva. Paraku kipub lipuheiskamine ikka ja jälle vaid nõuks jääma.

Traditsioonid kujunevad põlvkondade jooksul ja nende kujunemisele tuleb kaasa aidata. Lisaks kohustusele lipp heisata võiks riik ja omavalitsus aidata kaasa sellele, et lipu heiskamise komme ja tahe eestlastes juurduks. Ei ole mõtet vaid lipupäevi juurde panna, kui nendest eriti ei peeta.

Enam-vähem lipuehtes saab riiki näha vaid kahel tähtpäeval: vabariigi sünnipäeval ja jaanipäeval. Esimene neist on pigem selline auasi ja teine eestlastele vahest tõesti kõige südamelähedasem tähtpäev. Kuid siiski on lippe vähe. Usutavasti on kõige suurem põhjus see, et lippu lihtsalt ei ole. Kellel pole raha seda osta, kellel pole meeles või mingil muul põhjusel.

Kas riik või omavalitsus ei saaks näiteks Eesti 100. sünnipäeva puhul võimaldada lippu odavalt osta. Või suisa lipu kinkida. Samuti võiks omavalitsus teha lipupäevadel väikest kontrolli lippude heiskamise üle ja kui lippu pole, siis poetada näiteks postkasti vastava meeldetuletuse.