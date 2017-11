Kriminaalse Rannaaugu sadama hoonestusõigus läheb uuesti müüki

Mitmele Mustjala inimesele ja sadamat ehitanud ettevõttele kohtuasja toonud Rannaaugu sadama 20-aastane hoonestusõigus läheb uuele enampakkumisele.



Alghinnaga 10 000 eurot pani hoonestusõiguse müüki Saaremaa kohtutäitur Svetlana Põld. Enampakkumine algab 5-ndal ja lõpeb 12. detsembril.

Rannaaugu sadama kinnistut ostja endale ei saa, vaid ainult õiguse sadamat ja selle abihoonet kahekümne aasta jooksul ehk kuni aprillini 2032 kasutada.

Aasta alguses üritas MTÜ-le Vahuranna kuuluvat hoonestusõigust esimest korda maha müüa kohtutäitur Virge Välb, kes sai ühe 10 000-eurose alghinnaga pakkumuse. Notari juurde tehingut vormistama ostja paraku ei jõudnud ja tehing jäi toimumata.

Rannaaugu sadama müüki soovis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), kes sadama ehitust finantseeris. Kuna sadama ehitust korraldati PRIA ja politsei hinnangul ebaseaduslikult, algatati MTÜ-lt Vahuranna raha tagasinõudmine ja kriminaalasi MTÜ juhtkonna ja sadamat ehitanud ettevõtte Monoliit suhtes.

Sadamat ennast ei saa kohtutäitur müüa, sest kinnistu kuulub Mustjala vallale ja uuest aastast Saaremaa vallale.

PRIA nõuab MTÜ-lt Vahuranna kokku üle veerand miljoni euro, kuid pole siiani saanud sentigi. PRIA ainus lootus on raha tagasi nõuda sadama rajamise kriminaalasja raames.

Kuressaare kohtumajas hakatakse asja arutama 4. detsembril. Prokuratuur süüdistab Mustjala vallas Rannaaugu sadamat rajanud mittetulundusühingut ja ehitusettevõtet kriminaalses kokkumängus, mille eesmärk oli ehitaja rahaga näidata arendaja omaosaluse olemasolu.

Saarte Hääl kirjutas maikuus, et rahatule MTÜ-le oli probleemiks omaosaluse katmine, milleta Euroopa Kalandusfondi tagastamatu abi saamine olnuks võimatu. Lahenduse leidsid MTÜ Vahuranna ja OÜ Monoliit juhid sadamast kaevatud pinnase müügis. Jaak Reinmets on Saarte Häälele öelnud, et pole teinud midagi kuritegelikku.