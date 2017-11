Kuke jões keelati vähipüük

Laimjala kandis asuv Kuke peakraav kanti nende veekogude nimistusse, kus järgmisest aastast kehtib vähipüügikeeld.



Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Indrek Ambos ütles, et Kuke peakraav lisati vähipüügikeeluga veekogude hulka, kuna katsepüükide tulemused viitavad ohule, et veekogus võib esineda võõrliiki. ”Katsepüügil olid saagid nii väikesed, mis paneb kahtlustama, et seal on sees mõni võõrliik, ja mõistlik on veekogu püügiks kinni panna.”

Vähiveekogusid palju



Keskkonnaametist öeldi, et viimastel aastatel pole Kuke jões sealse vähivaru kahanemise tõttu püügi vastu sisuliselt enam mingit huvi üles näidatud.

Et vältida võõrliigi ja haiguse levikut, kehtib ka järgmisel aastal vähipüügikeeld Põduste jões ja Laugi peakraavis, kus 2007. aastal vähikatk esmakordselt tuvastati, ning Riksu ojas ja Riksu lahel. Püügikeeld ei kahanda Saaremaal märkimisväärselt harrastusvähipüügi võimalusi, kuna siin on vähiveekogusid arvukalt, lausus Ambos.

Nagu lõppeval, on ka 2018. aastal Saare maakonnas lubatud ööpäevas kasutada kuni 1500 vähipüügivahendit. Püügivahendite piirarv on jagatud Karujärve ja ülejäänud maakonna vahel.

Elektroonilise kanali kaudu saab maakonnas püügiks taotleda ööpäevaks 1116 luba ja Karujärve tarvis 279 luba. Keskkonnaametis on maakonna jaoks varuks 84 ja Karujärve jaoks 21 luba ööpäeva kohta.

Suure püügisurve hajutamiseks antakse Saaremaal vähipüügil ühele isikule kalastuskaarte vaid üheks ööpäevaks. Seega on 2018. aastal Saaremaal ühel isikul võimalik soetada kalastuskaart üheks püügiööks maksimaalselt viie vähipüügivahendiga. Teistes maakondades antakse kalastuskaarte ühele isikule kuni kolmeks ööpäevaks. Jõevähki on lubatud püüda vaid augustikuus.

Õngega 15 kg ahvenat



2018. aastal hakkab harrastuskalapüügil terves Eestis ahvena õngega (käsiõng, spinning, sikuti) püüdmisel kehtima kaaluline piirang ühele isikule ühes ööpäevas – püüda on lubatud kuni 15 kg ahvenat. Piirangu eesmärk on pisutki ohjeldada neid ahvenapüüdjaid, kes on talvel jää pealt kala võimalikult suures koguses püüdnud ja hiljem raha eest realiseerinud. Ahvenapüügi koguse limiit seatakse eelnõu kohaselt ainult õngpüünistega püüdjatele.

Nakkevõrkudega kalapüügil kehtestatakse eelnõu kohaselt sarnaselt eelnevate aastatega püügivahendi piirarv. Ambose sõnul on vajadus piirangu järele alguse saanud Pärnumaalt, kus Pärnu lahel püütakse inimese kohta ööpäevas koguni 40–60 kilo ahvenat. ”Saaremaal ei ole ahvena püügipiirang eriti teema, sest siin nii suuri ahvenakoguseid lihtsalt ei püüta,” öeldi keskkonnaministeeriumist.

2018. aastal on jätkuvalt saadaval möödunud aastal kasutusele võetud nädalased kalastuskaardid, mis on osutunud populaarseteks ka Saaremaal. ”Inimesed ei pea nii varakult lube ette ostma ja püügilimiiti on saada pidevalt,” rääkis Ambos.

Elektrooniliselt jaotatakse 2018. aastal 93 protsenti kalastuskaartidest, keskkonnaametis on saadaval 7 protsenti kaartidest. Sel aastal olid vastavad näitajaid 87 protsenti ja 13 protsenti.