Läänemeres on hakanud levima uus mürgine vetikas

Kui seni on Läänemeres ujujaid ohustanud sinivetikad, siis nüüd on levima hakanud uus mürgine vetikas, vahendab Postimees Soome rahvusringhäälingut YLE.



Tegu on vetikaga Alexandrium ostenfeldii, mida rahvasuus kutsutakse meretuleks. Meres paistab see sinise helendava kogumina. Tegelikult kujutab vetikas endast ohtu nii merekeskkonnale kui ka inimestele.

“Kogu maailmas on helendavad merevetikad ajalooliselt põhjustanud merelindude, imetajate ja isegi inimeste surma,” ütles teadlane Anniina Le Tortorec. Ta lisas, et tänapäeval ollakse sellest ohust paremini teadlikud. Vetikad levitavad saksitoksiini, mis väikses koguses põhjustab nahalöövet, kuid võib halvimal juhul põhjustada surma. Esimest korda registreeriti Alexandriumi levimine Soomes 1970-ndatel, kuid nüüd levib see Läänemeres järjest rohkem.

“Alexandriumile meeldib soojus. Kliima muutub soojemaks ja meres leidub aina enam toiteaineid, mis aitab kaasa vetika levikule,” rääkis teadlane.

Teadlaste sõnul on Alexandrium hakanud leviku poolest võistlema koguni sinivetikatega. Siiski on Soome võimud kindlad, et sinivetikad põhjustavad suuremat kahju.