Suvel suurte ootuste ja lahingutega turuhoones käima tõmmatud Loomemaja projekt vajab jätkamiseks Saaremaa vallalt toetust ja uusi asukaid. Igati toimiv Edukontor jätkab aga omaette juriidilise kehaga.



“Usun, et oleme ennast kehvasti müünud,” tunnistab MTÜ Saaremaa Loomemaja juhatuse esimees Maris Rebel, miks Loomemaja seis nukravõitu on.

Jõulude ajal on plaanis küll mitmeid üritusi, kuid jõulukellade helin võib sellele ettevõtmisele olla hoopis hingekella eest. Hetkeseis on selline, et Loomemaja kauplus suleti sügisel, mitu tegijat on lahkunud, nii mõnigi ruum on tühi, projektijuhile palga maksmine lõpeb selle aastaga, püsikulud tahavad maksmist.

Loomemaja alustas kevadsuvel suure entusiasmiga. Tegijaid oli palju, linnalt saadi kasutusse turuhoone, milles asuva lihapoe rendilepingu lõpetamise plaan tekitas rahva hulgas pahameelt ja koguti sadu allkirju poe sulgemise vastu.

Lihapood jäeti alles ning nõnda hakati samas majas koos toimetama. Maris Rebeli sõnul hakkasid esimesed huvilised ära pudenema juba enne Loomemaja avamist.

Kuna Loomemaja idee nägi ette ka vabakontori osa ja see leidis endale ruumid endise Edu poe peal, tekkis sinna Edukontor. Üsna paljud Loomemaja juures tegutsenud vabatahtlikud liikusid edasi ettevõtmise selle osaga. Turul avati käsitööliste kauplus ja meistritega loodeti täita ka stuudiod.

“Ootamatusena tuli asjaolu, et neid meistreid, kes tahaksid oma klientidele lähemal olla ja turuhoones stuudio avada, ei olegi nii palju,” ütles projektijuhi palga maksnud Saaremaa arenduskeskuse juht Piret Pihel. Projektijuhte on olnud kaks: Relika Metsallik-Koppel lahkus juba juunis päevapealt ning augustis tuli tööle praegu tegutsev ja aasta lõpus lahkuv Ivika Puust.

Maris Rebel rääkis, et algselt pidid Loomemaja ja Edukontor koos tegutsema. Kui ei leitud pinda, kus ühe katuse all olla, jätkati eraldi majades. Samuti tuli lihapoe turuhoonesse jäämise tõttu loobuda kohvik-poe ideest. “Aga me olime optimistlikud,” märkis Rebel.

Loomemajas ettevõtjana tegutsenud Rasmus Tüüts on Rebeliga sama meelt, et turundus oli vilets. Ta tõi näitena kasvõi selle, et Kuressaare turg on ikka veel väga nurgatagune ja unustatud koht. Turule jõudmiseks tuleb inimesi suunata, mida Loomemaja puhul ei tehtud. Seega ei toiminud müük ja ka stuudiotes tegutsemine jäi kesiseks. Sügisel lahkusid veel mõned tegijad uutele pindadele. Paberimeister Bret Paasi meelitas Rebeli sõnul endale Saaremaa Veski. Viltimisega tegelenud Erika Pedak leidis uued ja parema lahendusega ruumid.

Maris Rebeli sõnul on nüüd otsustamise koht, et kuidas edasi. “Kas Saaremaa Loomemaja on poole aastaga usalduse kaotanud või vääriks võimalust?” esitas Rebel kõige olulisema küsimuse.

Tema sõnul tuleks tühjadesse ruumidesse asukad leida ning vallavalitsus saab ehk toetada nii hoone kulude kui ka osalise küttekulude tasumisega. Võimalus on ka, et vald võtab tühjad ruumid enda kasutusse.

Vallavalitsusega on kohtutud ja abi küsitud. Juhul kui vallavalitsus hoone ja muude kulude katmisega enam toetada ei kavatse, tuleb Rebeli sõnul kolida näiteks Edukontori pindadele.

Rasmus Tüütsi hinnangul tuleb igal juhul välja mõelda uus teekond, sest senine pole töötanud. Tema sõnul poleks see enam see Loomemaja, mida algselt idees silmas peeti, ja meistritel puuduks siis igasugune väljund. Rebel lisas, et igasugune avalik arutelu ja ideed edasi liikumiseks on teretulnud.

Selge on see, et Mele Pesti eestvedamisel toimetav Edukontor saab endale eraldi juriidilise keha ning see ettevõtmine jätkab.

Piret Pihel ütles, et projektijuhi töölepingu pikendamiseks vajadus puudub. Loomemajas pole piisavalt tegevust ja Edukontor toimib kenasti.

Maris Rebel kinnitas, et nad on andnud endast kõik ja vabatahtlikud on saanud päris suure koormusega tööd teha. “Osa eesmärgist on saavutamata, aga teine pool Edukontori näol on edenenud üle ootuste,” arvas Rebel.

Eile õhtul ütles Rebel (vestlused artikli jaoks toimusid eelmisel nädalal. R. V.), et asjad on hakanud veidi liikuma. Tühjalt seisvaid ruume on vaatamas käidud ja mõttes on nii mõnigi uus koostöövõimalus.

KOMMENTAAR

Toetamine ei saa kesta aastaid



Loomemaja on töötanud vaid lühikese perioodi ja enne täisaastat me hinnanguid anda ei tohiks. Loomulikult on omavalitsus valmis ka edaspidi Loomemaja toetama, aga see saab toimuda pigem käivitamise perioodil ja ei saa kesta aastaid.

Ideeliselt peab Loomemaja olema isemajandav, seda enam kui kohalik omavalitsus üüri ei küsi. Aga iga suure asja käivitamine võtab aega ja seda, kas ettevõtmine hakkab tööle või mitte, ei saa tänase perioodi järgi veel öelda. Mis puudutab linna investeeringuid hoonesse, siis need ei ole spetsiifilised, see tähendab vaid Loomemaja taustast lähtuvad ja oleks hoone parendamiseks tulnud varem või hiljem ikka teha.

Madis Kallas,

vallavanem