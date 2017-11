Pammana tüli võttis uue pöörde

Kolme nädala eest Pammana poolsaarel naabrite vahel puhkenud kodusõda sai uue peatüki, kui politsei alustas kriminaalmenetlust ka riiu teise osapoole suhtes.



Paar nädalat tagasi kirjutasime, et 8. novembril peksis Leisi kandis elav 53-aastane mees temast kümme aastat vanemat naabrimeest nõnda, et kiirabil tuli ohver Kuressaare haiglasse ravile viia. Järgmisel päeval ähvardas ta naabreid taas peksmisega ja sai lisaks raske kehavigastuse tekitamise kriminaalasjale veel menetluse ähvardamise paragrahvi alusel.

Saarte Hääles 18. novembril avaldatud uudislugu tekitas suure vastukaja. Mitmed kommentaatorid väitsid, et ohver oli peksmises suuresti ise süüdi, sest on konfliktne ja läks naabrimehe ukse taha n-ö muhku norima. Toimetusega võttis ühendust Pammana poolsaare elanik, kes ütles, et ei kiida vägivalda heaks, kuid asi ei ole nii mustvalge, nagu ajaleht kajastanud. Mees pakkus, et lahtise jalaluumurru võis ohver saada ka kukkudes.

Eile teatas Lääne politseiprefektuur, et 23. novembril algatas politsei 8. novembri vägivallatsemise asjus veel kaks kriminaalmenetlust, ühe kehalise väärkohtlemise ja teise ähvardamise paragrahvi alusel. Kui eelmine kord oli ohver 63-aastane mees, keda nuhtles 53-aastane naaber, siis nüüd oli vastupidi – viga sai 53-aastane mees. Lisaks sellele ähvardasid teda 23-aastane mees ja 54-aastane naine, teatas politsei.

Saarte Häälele teadaolevalt sai naabrite vaheline konflikt alguse sellest, et üks poolsaare elanik pani mitmele naabrile ligipääsuteeks oleva teeraja nn karjusenööriga kinni. Naabritel paluti vajadusel nöör käepidemega haagist lahti tõsta ja hiljem taas sulgeda.

Kui ühel nädalavahetusel oli nöör puruks sõidetud, läks 63-aastane lambapidaja uurima, kas naaber teab sellest midagi, tekkis konflikt, mis lõppes talle operatsiooni ja haiglaraviga. Järgmisel päeval jätkus konflikt ähvardustega.