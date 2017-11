PILTUUDIS: Hellamaal peeti kadrihõngulist raamatukogu sünnipäeva

24. novembril toimus Muhus Hellamaa külakeskuses kohviõhtu ”255 hetke Hellamaal”.





Põhjuse tähistamiseks andsid kolm tähtpäeva: et samas kohas on raamatuid laenutatud juba 130 aastat, 110 aastat möödus koolimaja valmimisest ja 15 aastat on kohalikud inimesed saanud kasutada külakeskust. Sealt ka kohviõhtu nõnda uhke nimi. Tantsuks mängisid Kjääks, Meelis ja Mihkel. Esines ka folklooriansambel Uijee ning meenutusi ajaloost vestis Eda Maripuu Muhu muuseumist.