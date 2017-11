Saare noored riigikogus Maapäeval

Täna tähistatakse 100 aasta möödumist Maapäeva kõrgeimaks võimuks kuulutamisest ning selleks puhuks kogunevad noored saadikud riigikogu istungitesaali, et võtta vastu ühisdeklaratsioon.



”28. novembril annavad 106 Maapäeva saadikut riigikogu saalis üle manifesti, milles kirjeldavad oma nägemust Eesti tulevikust,” ütles Eesti Vabariik 100 suurprojektide juht Margus Kasterpalu. ”Võib öelda, et see on meie riigi sünniloos tähtsuselt teine päev, sest Maapäeva otsus sai aluseks Eesti iseseisvuse väljakuulutamisele 24. veebruaril 1918. Ja selle päeva tähistamiseks on igati paslik anda sõna noortele,” lisas Kasterpalu.

Suvest saadik toimunud kogunemistega on EV100 noorte Maapäeva saadikud saanud ülevaate 100-aastase Eesti riigi ees seisvatest valikutest ja oktoobris valmistati Tallinnas toimunud kohtumisel ette täna riigikogus esitletavat noorte manifesti. Noorte saadikute seas on ka saarlaste esindajad Sander Õispuu, Kaili Nurk, Laura Brigitta King (asendusliige) ja Stella Stepanov.

Nii antakse noortele võimalus näidata, mis saaks siis, kui Eesti noored peaksid täna võtma teatepulga üle ja milliseid samme esimesena ette võetaks. Millised oleksid tänapäeva noorte valikud, kui 100 aasta tagused sündmused toimuksid siin, täna ja praegu, ning milline oleks noorte Maapäeva esimene otsus, kui Toompeale kogunenud noorte Maapäevale kuuluks Eestis võimutäius?

Eesti õpilasesinduste liidu aseesimees Marcus Ehasoo ütles, et suvest saadik on ennast kurssi viidud Eesti elu erinevate valdkondadega ning nüüd tuligi aeg sõnastada noorte nägemus Eesti tulevikust. Manifesti teemasid esitleti ka president Kersti Kaljulaidile.

EV100 noorte Maapäeva liikmeid valiti Eesti õpilas­esinduste liidu eestvedamisel saja aasta taguse skeemi ja Eesti praeguse rahvaarvu põhjal. Igal linnal on 20 000 elaniku kohta üks mandaat ja samuti arvutati mandaadid maakondade jaoks. Täna kogunevad noored saadikud riigikogu istungitesaali, et võtta vastu ühisdeklaratsioon.