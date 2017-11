Saaremaa Võrkpalliklubi karikavõistluste poolfinaalis

Saaremaa VK alistas kolmapäeval Eesti meeste võrkpallikarikavõistluste veerandfinaalis ka korduskohtumises Selver Tallinna 3 : 0 ja jõudis sellega poolfinaali, kus on vastaseks Rakvere Võrkpalliklubi.





“Raske päev oli täna ja hea, et see nii lõppes,” tunnistas Saaremaa VK peatreener Urmas Tali vahetult pärast kohtumise lõppu. “Tagantjärele jättis meie kodumängus saadud 3 : 0 võit meile taganemisruumi. Ei olnud meil vastas täiskomplekt mehi ja meilgi oli siin tõbiseid mehi. See jättis mängule kohe ka oma jälje.”

Poolfinaali jõudmiseks vajas Saaremaa VK korduskohtumises Selver Tallinnaga kaht geimivõitu, sest esimene mäng võideti kodus 3 : 0. Tallinnas Audentese spordihoones mängitud kohtumise esimeses geimis jagus tasavägist mängu seisuni 19 : 19, siis vedasid Konstantin Ryabukha, Tomaš Halanda ja Alexander Tusch saarlased 24 : 14 ette ning Hindrek Pulk vormistas lõppseisu 25 : 22.

Raskest seisust välja

Teises geimis avastasid saarlased end äkki 15 : 20 ja 21 : 24 kaotusseisus. Kuid mäng siis alles algas ja saarlaste kaotusseis hakkas vähenema. Hindrek Pulga serviässast jõuti viigini 24 : 24 ja geim võideti 28 : 26.

“Meil oli siis tegelikult veel kaks geimi minna ja see üks geimikaotus ei oleks lõpptulemust vääranud,” ei teinud Urmas Tali suurde kaotusseisu jäämisest numbrit. “Nad riskisid, aga meie proovisime lihtsamalt hakkama saada. Paraku ei ole selline lihtne lähenemine meie mängustiil.”

Kui kahe esimese geimiga oli asi selge, langes ka mängu pinge. Mõlemad meeskonnad tegid vahetusi, andsid mänguvõimaluse ka neile, kes tavaliselt vähem platsile saavad. Aga ka siin olid kindlamad Saaremaa mehed, kes võitsid 25 : 22. Hindrek Pulk tõi parimana 16 punkti.

Kuigi Saaremaa meeskond on saanud oma tänavuse ainukese kaotuse just Selverilt, siis Urmas Tali mingeid suuri muudatusi taktikas seekord ei teinud. “Vaatasime veel kord video üle, tegime selgeks oma nõrgad kohad, kust need punktid tookord ära läksid,” rääkis ta. “Eks see oligi selline meeldetuletamise koht, sest hea Rakvere mäng oli all ning ega me kartnud seda mängu siia mängima tulla. Küll oli küsimus selles, mis koosseisudega mängida saab, sest haigused on mõlemalt poolt matti võtnud.”

Rakvere tõsine vastane

Saaremaa kohtub poolfinaalis Rakvere VK-ga, kes oli kahes kohtumises 3 : 0 üle esiliigas mängivast TTÜ/Kiili meeskonnast. Võitjate edukaim skoorija oli teises mängus 15 punktiga temporündaja Siim Ennemuist. “Poolfinaal Rakverega on teine tera, kuigi mängitakse kahe võiduni,” märkis Urmas Tali, eeldades, et just läänevirulased on järgmised vastased. “Esimese mängime seal ja teise kodus. Võtame üks mäng korraga, aga nii ja naa peab mõlemaks mänguks valmis olema: mis süsteemi me enda jaoks välja mõtleme, et pikki sõite leevendada ja oma valmisolekut üleval hoida. Liigamängud kõigepealt ja siis edasi.”

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi LotusTimber/ Neemeco SK kahes mängus ülemänginud TTÜ ning BIGBANK Tartu ja Pärnu VK seeria võitja. Esimese mängu võitis 3 : 2 Pärnu.