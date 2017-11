TS Laevad: Virtsu-Kuivastu liini laevu kõigutab tuul

Saarte Hääle toimetuse poole pöördunud reisijad on välja toonud, et uued laevad kõiguvad eelmistest rohkem ja loksumine on pardal olles kõvasti tajutavam, kui oli vanadel laevadel. Nõnda et kohati on keset väina olles raskusi sirgjooneliselt kõndimisegagi ja seina toeta on teinekord suisa keeruline püsti püsida.



TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on seejuures küsimus ikkagi pigem ilmas ja tuules, aga mitte laevades.

“Virtsu–Kuivastu liini omapära on see, et kuni umbes 15 m/sek kannatab sõita otse, aga suurema tuule korral tuleb sõita erinevate halssidega, et vähendada lengerdamist (õõtsumist – toim),” selgitas Kaabel.

Ta tõi näiteks, et eelmise nädala neljapäeval-reedel oli samuti tugevam tuul, mis puhus lõunast. Siis oli laev külgtuules ja lengerdas rohkem. Taolistel juhtudel ongi loksumine tugevamalt tajutav. “Sama meelt on ka meie kaptenid, kes on sõitnud ka eelmiste laevadega,” lisas Kaabel.