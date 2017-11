Eluvõimalus või surmaotsus

“Mõtlen õudusega, kui palju võib olla neid naisi, kes on samuti sõeluuringu kutse saanud, ent kes sinna kunagi ei lähe,” kirjutab rinnavähiga võitlust alustanud ettevõtja, Leisi Lapikoja perenaine Maire Forsel.



Kallid naised, mul on teile üks tõsine jutt. Kas olete märganud, et meie ümber on viimasel ajal palju selliseid inimesi, kes on haigestunud vähki? Kas see ainult tundub nii, et neid on varasemast rohkem või on haigestunuid küll sama palju, ent saame neist tänu tänapäeva meediale rohkem teada?

Ütlesin mõni aeg tagasi mehele, et vähk on ikka üks jube haigus, nii kahju on neist inimestest, kes peavad seda võitlust pidama ja mis veel hullem – sageli sellele ka alla vanduma.

Olen ise juba pikemat aega vähiravifondi püsiannetaja. Kuigi mu igakuine panus pole suur, tean, et kui me kõik kas või natukenegi panustame, siis kokku saab sellest suuri summasid, mis aitavad kellelgi ellu jääda või vähemalt elu pikendada ja tunda end selles halvas olukorras veidigi paremini. Ja vaatamata sellele, et olen vähihaigete lugudele kogu hingest kaasa elanud ja püüdnud neid toetada, ei ole ma kunagi kartnud, et see haigus mind ennast võiks tabada.

Mu ema kartis vähki nagu tuld – mäletan, kuidas ta alailma kellegagi telefonis rääkides küsis, et mis tal on, ega ometi mitte vähk. Või arutles kodus endamisi, et näe, see jäi ka haigeks, ei tea, kas tal ka äkki vähk on. Nii õudselt kartis ta seda haigust. Aga talle endale see hull asi siiski kunagi külge ei hakanud.

Tunnete virvarr



Kõlab ilmselt väga veidralt, aga täna on mul hea meel, et mu ema enam ei ela. Sest vastasel korral peaksin talle ütlema, et nüüd juhtus see ka minuga. Et mul on vähk – rinnavähk. Kui ma neid ridu kirjutan, siis tundub mulle endalegi see olukord veel täiesti ebareaalne. Vähk? Minul? No ei ole ju võimalik! Aga on. Mitte keegi ei tea, kust ta tuli ja miks ta minu sees on, aga diagnoos on kindel ja nüüd pole muud, kui tuleb võidelda.

Asi algas nii, et läksin rinnavähi sõeluuringule. Ma ei jäta kunagi minemata, kui kutse tuleb, sest tean, et neid kutseid ei saadeta ilmaasjata. Nädal-paar hiljem potsatas mu meilboksi korduvkutse, kus oli kirjas, et paremas rinnas on täheldatud väikest muutust, ja paluti tulla Tallinna lisauuringutele. Tehti ultraheli ja biopsia.

Halb uudis oli see, et tükk oli rinnas tõesti olemas, hea uudis aga see, et kaenlaalustes lümfides mingit muutust ei nähtud. Biopsia vastus tuli eelmisel nädalal ja kuni selle hetkeni veel lootsin, et ehk on tavaline tsüst või midagi healoomulist. Kahjuks oli tulemuseks ikkagi vähk, keskmise agressiivsusega (G2).

Sain biopsia vastuse teada kolmapäeval, vaid veidi enne, kui lapikotta saabusid muhulased ja pidin hakkama neile loengut pidama. Kartsin kõige rohkem, et ei suuda olla tavapäraselt rõõmsameelne ja innustav, sest peas oli tohutu segadus ja tunnete virvarr, aga kõik läks suurepäraselt, nii et minu habrast sisemist olekut ei märganud vist keegi. Tegelikult on isegi hea, et see esimene nädal koos teadmisega vähist on olnud nii töine. Kolmapäevane esinemine andis mulle kindlust, et saan hakkama ka reedel Pärnus ja laupäeval Vormsil ja just nii läkski – elasin ise oma ettekandesse nii sügavalt sisse, et vähk ei tulnud meeldegi.

Üleeile käisin Tallinnas onkoloogi vastuvõtul ja sain teada operatsiooni aja – lõikus toimub detsembri keskel. Olin seal arsti kabinetis nagu peata kana – nii palju infot tuli korraga, tundsin, et midagi ei jää meelde. Sain pihku hunniku pabereid, nii et käisin Põhja-Eesti regionaalhaiglas läbi viis erinevat registratuuri ja viis osakonda, kus igaühes tehti erinev protseduur.

Palun mine uuringule!



Kõige kauem istusin anestesioloogi juures – see inimene oli nii südamlik ja hea, et tundsin äkki, kuidas nutt nagu paisu tagant tahab valla pääseda. Olin sinnamaani käinud kabinetist kabinetti nagu mingis paralleelreaalsuses, saamata aru, mis minuga toimub. Anestesioloogi empaatiline olek tõi mind iseenda juurde tagasi ja kui ma siis sealt kabinetist välja sain, hakkasin lihtsalt keset koridori lahinal nutma. Ees ootas veel kopsuröntgen, nii et sinna registratuuri läksin pisarate tilkudes ja ukse taga oodates nutsin ennast lihtsalt tühjaks.

Olin hommikul pool kuus ärganud, protseduuride tõttu söömata ja väsinud ning korraga jõudis minuni, millisesse hullu olukorda olen sattunud. Mõtlesin õudusega, kui palju võib olla neid naisi, kes on samuti sõeluuringu kutse saanud, aga kes sinna kunagi ei lähe. Sest Eestis on osalusprotsent masendavalt väike, vist 53–60 protsendi vahel, olenevalt aastast.

Just sellepärast oma loo avalikustada otsustasingi. Kallid naised, ärge palun riskige! Minu ellujäämisvõimalus on suur ainult sellepärast, et vähk avastati nii vara. (Kahjuks selgub küll alles pärast operatsiooni, kas midagi on lümfisõlmedesse edasi läinud.) Aga ausalt, milleks riskida? Kui ka mina poleks sõel­uuringu kutsele reageerinud, oleksin sellega võib-olla langetanud endale surmaotsuse. Nii et ole pai ja vaata, kas said sel aastal kutse ja kui sa pole ammu mammograafias käinud, siis mine kasvõi tasulisse.

Nende sadade või tuhandete naiste hulgas, kes jätavad sõel­uuringule minemata, on ka täna neid, kes pahalast oma rinnas kannavad ning lasevad sel kasvada ja areneda. Ta ei kao sealt ise kuskile ega muutu olematuks, kui me kontrolli ei lähe. See, et me temast ei tea, ei tee meid terveks.

Olen tänulik, kui jaksasid selle loo lõpuni lugeda, ja oleksin veelgi tänulikum, kui seda jagaksid. Ehk paneb see kedagi mammograafiasse minema ja annab võimaluse elule – nii nagu mina selle tänu sõeluuringule sain. Kummalisel kombel tunnengi, nagu oleksin saanud teate nii surma- kui eluvõimalusest samaaegselt.

P. S. Olen haiguse tõttu loobunud vaid paarist kohustusest, mille kohta tundsin, et need ei ole minu võitlused, sest minu võitlus on mujal. Ülejäänud osas jätkan tavapärast elu, olen edasi Saaremaa valla komisjonides ja loodan osaleda poliitikas nii, nagu olin plaaninud. Rivist väljas olen vaid nendel päevadel, kui viibin haiglas. Ülejäänud ajal palun mind mitte maha kanda. Elagu elu!

Facebooki postitus