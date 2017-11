JUHTKIRI: Kel jõud, sel õigus?

Vägivallakuriteod on paraku üsna tavalised. Krimiuudised on meie lehtede, tele- ja raadioprogrammide loomulik osa ning see, kui keegi lihtsalt kellelegi peksa annab, ei pane enam kulmugi kergitama. Suuremat kõlapinda saab lugu, mis on jõhkram või siis erinev nendest, millega meediatarbijatena ammugi harjuda oleme jõudnud. Ent needki juhtumid unustatakse kiiresti.

Unustame, sest meid – kes me oma elu ja ümbrust turvaliseks peame ning oleme selleks ka ise vaeva näinud – need lood ei puuduta. Vähemalt arvame, et ei puuduta. Võib aga juhtuda, et kurjategija tee ristub meie omaga just siis, kui me seda kartagi ei oska. Ning pole just palju neid, kel jätkub julgust ja rammu talle vastu astuda. Sest vägivallatseja tegutseb põhimõttel: kel jõud, sel õigus.

Tänases lehes on lugu väljapressijast, kes võõrasse tallu tungis, sealselt peremehelt tolle vara nõudis ning viimaks peremehele kaikaga pähe virutas. Kas viie aasta pikkune karistus, mis võib piirduda vaid kaheksa kuu pikkuse reaalse vangistusega, on varem röövimise eest kinnimajas istunud mehele ikka piisav? Eks igaüks otsustagu ise.