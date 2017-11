Kalurite ühing soovib planeeringu hüvitamist

Saarte kalurite ühing leiab, et avalikus kasutuses oleva Kallaku oja detailplaneeringu koostamise kulud peaks hüvitama Saaremaa vallavalitsus.



Tänavu lahtedevahelise Kallaku oja projektiraha toel korda teinud Saarte kalurite ühing pidi projekti elluviimiseks koostama ka detailplaneeringu, mille kulusid toetusraha aga ei katnud. Ühingu esimees Hillar Lipp ütles, et planeeringu nõue tuli hiljem juurde ja seda ei saanud projekti sisse kirjutada. “Kord arvati, et pole vaja, siis avastati, et ikka on vaja,” sõnas ta.

Lipp kinnitas, et raha on planeeringu eest makstud ja ühing tahaks selle nüüd omavalitsuselt tagasi saada. Seetõttu esitatigi Saaremaa vallale taotlus 3000 euro saamiseks. “See pole minu isiklik huvi, vaid maakonna elanike huvides tehtud,” rõhutas Lipp. Küsimusele, mis saab siis, kui vald ei pea võimalikuks ühingule raha eraldada, vastas ta, et siis öeldakse, et ükski heategu ei jää karistamata.

Sõltumata Saaremaa vallavalitsuse otsusest ootab ühing ka annetusi, et tagada edaspidi Kallaku oja ümbruse hooldamine ja isegi mõne kalaliigi taasasustamine ümbruskonna veekogudesse. Selle kohta on oja äärde paigaldatud infotahvlil ka vastav viide, kusjuures kõik toetajad on Lipu kinnitusel plaanis ka avalikustada.