Koerteklubi Aktiiv võistlussarja Parim Söber kokkuvõte

Koerteklubi Aktiiv korraldas tänavu uue koerte kuulekusalase võistlussarja Parim Söber.

Võistlussarja eesmärk on tõsta koeraomanike huvi koerte koolitamise vastu ja suurendada seeläbi koolitust saanud koerte osakaalu ning õpetada koeraomanikele õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga. Lisaks antakse koertele ja koeraomanikele võimalus harjutada võistlussituatsioonis käitumist ning õpitakse võistluste korraldamist.

Võistlussarja nimega Parim Söber soovime edasi anda sõnumit, et koer on inimese parim sõber, ja kirjakeele õ asemel ö-tähte kasutades esile tõsta, et tegu on Saaremaa võistlusega. Parim Söber 2017 hooajal toimus kokku kuus võistlust, neist kolm sõnakuulelikkuse ehk SK etappi ja kolm kuulekuskoolituse ehk KK etappi. Kõigil etappidel startis kokku 25 koerajuhti ja 31 koera.

Võistlussarja ajal liikusid edasi raskematesse võistlus­klassidesse kuus tublit võistluspaari: Irena Tammesoo ja koer Leiko, Meeri Lonn ja koer Vera, Greta Rüütel ja koer Auri, Kadri Vinni ja koer Mona, Lea Hein ja koer Kullake, Annika Maripuu ja koer Kätu.

Kohtunikena hindasid kõiki sooritusi saarlased Tõnis Land, Silvar Rattas, Marika Samlik, Moonika Trumm, Gerle Aljas ja Kersti Pink. Võistluste kordamineku heaks panustasid oma vaba aega, oskusi ja teadmisi Imbi Lamp, Merika Laid, Gerle Aljas, Aarne Väli, Reet Koppel, Kristiin Helisalu, Kai Saar, Andero Laurits, Moonika Trumm, Marika Samlik ja Kersti Pink.

Aktiivi Parima Söbra korraldustoimkond

Üldarvestuses mõlema ala esikolmik*



Parim söber 2017 kuulekuskoolituses

I Greta Rüütel ja koer Nicky; II Annika Maripuu ja

koer Kätu; III Greta Rüütel ja koer Auri.

Parim söber 2017 sõnakuulelikkuses

I Marika Samlik ja koer Fiona; II Annika Maripuu ja

koer Kätu; III Marika Samlik ja koer Pirru.

* 24 koera hulgast

Parimad söbrad võistlusklassides:



• Parim söber 2017 Kuulekuskoolitus (4 klassi):

KK-0 klassis: I Kristiin Helisalu ja koer Sörel; II–III Ülle Pitk ja koer Aiki; II–III Peeter Holm ja koer Remo.

KK-1 klassis: I Marika Samlik ja koer Pirru; II Annika Maripuu ja koer Fancy; III Marika Samlik ja koer Fiona.

KK-2 klassis: I Meeri Lonn ja koer Vera

KK-3 klassis: I Greta Rüütel ja koer Nicky; II Annika Maripuu ja koer Kätu; III Greta Rüütel ja koer Auri.

• Parim söber 2017 Sõnakuulelikkus (5 klassi)

SK-0 klassis: I Ülle Pitk ja koer Aiki; II Rando Salu ja koer Bella; III Kristiin Helisalu ja koer Sörel.

SK-alg-klassis: Irena Tammesoo ja koer Leiko; II Annika Maripuu ja koer Lizzy; III Lea Hein ja koer Kullake.

SK-1 klassis: I Annika Maripuu ja koer Fancy; II Moonika Trumm ja koer Grace; III Greta Rüütel ja koer Auri.

SK-2 klassis: I Marika Samlik ja koer Pirru; II Greta Rüütel ja koer Nicky.

SK-3 klassis: I Marika Samlik ja Fiona; II Annika Maripuu ja Kätu.