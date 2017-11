Koolitantsu maakondlik voor naaseb Saaremaale

Kui seni tuli Saaremaa noortel tantsufestivalil oma oskuste ettenäitamiseks sõita üle mere Pärnu, siis nüüd piisab vähemalt eelvoorus ülesastumiseks Kuressaarde kogunemisest. Saarlastega koos saavad end n-ö võistlustulle tantsida ka läänlased.



Igal aastal aktiivselt koolinoorte tantsufestivalil osalenud tantsukooli Semiir juht ja tantsuõpetaja Semy Morgun on asjade sellise ümberkorralduse üle rõõmus. Viimati toimus maakondlik eelvoor Saaremaal enam kui kümme aastat tagasi ning selle naasmist on pikisilmi oodatud. “Selge on ju, et saarlastele on see mandrile kohale sõitmine olnud kulukam kui kellelegi teisele,” ütles Morgun.

Tõsi, Semiiri tantsijad on ka vahepealsetel aastatel konkursil osalenud ja mandrile sõit pole olnud ületamatu takistus, kuid mida lähemal kodule saab oma kavad ette näidata, seda parem. “Kui seekord toimub eelvoor Saaremaal, siis on ka teistel tantsuringidel suur võimalus oma loomingut näidata,” leidis Morgun, viidates väiksematele tantsugruppidele, kellele pole osalemine iga kord jõukohane olnud.

Kindlasti peaks eelvooru saarele naasmine populaarsel festivalil osalevate saarlaste hulka kasvatama. “Loodan, et kõik kasutavad selle võimaluse ära,” sõnas Semy Morgun.

Saare- ja Läänemaa tantsupäev ehk teisisõnu eelvoor on kavas 27. jaanuaril ja toimumispaik on Kuressaare kultuurikeskus.

Nagu mitmedki teised ettevõtmised tuleval aastal, tähistab ka Koolitantsu festival Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva – tantsunoorte kingitus Eestile ongi nende tantsukavad. Erilist tähelepanu pöörab festival riigi sünnipäeva-aastal tantsude helikujundusele.

Eesti, laste-, kooli- ja vabatantsu žanris on sel aastal kohustuslik kasutada eesti heliloojate loomingut, show-, tänava-, kaasaegse jazzi ja rahvaste tantsude žanris on see soovituslik.