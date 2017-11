LAINE SEPP 70: 46 aastat viiuliõpetajana

Saaremaa muusikahariduse üks raudvaradest õpetaja Laine Sepp tähistab täna oma 70. sünnipäeva ja jätkab ikka vapralt noorte viiuldajate õpetamist.

46 aastat tagasi viiuliõpetaja teekonda alustanud Sepp ei tea ise ka, kui paljudele lastele on ta viiuldamise algtõdesid selgitanud. Neid võib kindlasti lugeda sadades. Nagu ikka lapsi, on paljusid tulnud ka tagant utsitada, mille eest nad nüüd õpetajale vaid tänusõnu jagavad.

Laine Sepp märgib, et õpetaja vorm on juubeliks hea. Seda näitab ka see, et hiljuti toimus Kuressaares juba 16. korda rahvusvaheline poiste keelpillifestival, mis näitab jätkuvalt tippklassi.

Presidendilt Valgetähe teenetemärgi saanud ja ka Kuressaare linna teenetemärgiga autasustatud pedagoogi sõnutsi tähendab talle palju see, et tal on olnud võimalik oma õpilastega rahvusvahelistel konkurssidel võistlemas käia ja seal on ka tunnustust saadud. Juubeli tähistamist Laine Sepp suurelt ette ei võta ja pidustusi ei korralda.

Saarte Hääl soovib viiuliõpetajale palavalt õnne ja arvatavasti ühinevad meie õnnesooviga sajad Laine Sepa käekõrval muusikamaailma astunud inimesed.