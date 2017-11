Lühidalt KULTUURIST

Vaimse pärandi praktikud otsisid Saklas uusi ideid



Vaimse pärandi praktikud ja rahvakultuuri spetsialistid arutasid läinud reedel Sakla seltsimajas, kuidas kogemuste edasiandmise kõrval õpetada inimesi ka kultuuripärandit märkama.

Saare maakonna rahvakultuuri spetsialist Krista Lember ütles, et arutelude käigus kerkisid esile ennekõike merega seotud teemad ja tegevused: võrgukudumine, kala soolamine, kuivatamine, suitsutamine, mis paljude jaoks on igapäevased asjad, aga mida kõik enam ei tee. Kuigi tegu on samasuguse vaimse pärandiga, nagu tõrvaajamine või pütingulesta valmistamine, ei taju paljud inimesed neid teemasid selliselt.

“Inimesed tuleb selleni viia ja niiviisi kogemused väikesest kogukonnast laiema avalikkuse ette tuua,” nentis Lember.

Poolsada inimest Saare- ja Muhumaalt said vaimse pärandi teabepäeva raames osa pannileiva küpsetamisest Aili Salongi õpetuse järgi ning paltide ehk pallide ehk käkkide valmistamisest Mari Lepiku juhendamisel. Mõlemad oskused on kantud ka vaimse kultuuripärandi nimistusse.

Pärast lõunat anti sõna taas praktikutele Saaremaalt. Põhja-Saaremaal elav ja tegutsev Svetlana Raudsepp kirjeldas arhailise tõrvaahju taastamise kogemust. Kuulajad said ülevaate tõrvaahju taastamise ja tõrvaajamise protsessidest ning ka teada, mida tõrvaga üldse on tehtud ja tehakse tänapäeval. Tiina Ojala kirjeldas põhjalikult pütingulesta valmistamise käiku ning sellega seoses ka pütinguahjude ehitamist ja kasutamist.

Päeva lõpuks said sõna kõik kohalviibijad. Leelo Isidora Viita viis läbi ajurünnaku, mille tulemusena tekkisid vaimse kultuuripärandi seoseväljad nii elu kohta Saaremaal kui ka mere teemal.

Kihelkonnal tuleb talvelaulupidu



Reedel, 1. detsembril toimub 8. Kihelkonna talvelaulupidu.

Pidu algab kell 18.45 rongkäiguga laululavale, pidu avatakse kell 19.

Kell 19.30 saab kuulata kontserti kirikus, kell 20 süüdatakse kuusetuled, 20.30 algab kontsert rahvamajas, misjärel võib ansambli RMP saatel ka jalga keerutada.